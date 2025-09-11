Anuncio de Borla

Con una inversión de $24 mil millones, avanza la pavimentación de la ruta 2

Borla aseguró que la ruta es “clave” para la economía regional, ya que facilita el transporte de la producción, especialmente de arroz y otros productos agrícolas, desde Saladero Cabal hacia San Justo y conecta dos arterias principales, las rutas 11 y 1.