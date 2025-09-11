Con una inversión de $24 mil millones, avanza la pavimentación de la ruta 2

El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, confirmó que está próxima la adjudicación de la obra de pavimentación del primer tramo de la ruta provincial N° 2. Con un presupuesto que supera los $24 mil millones, el proyecto promete ser una de las inversiones más significativas para el desarrollo del centro norte de la provincia.
Borla aseguró que la ruta es “clave” para la economía regional, ya que facilita el transporte de la producción, especialmente de arroz y otros productos agrícolas, desde Saladero Cabal hacia San Justo y conecta dos arterias principales, las rutas 11 y 1.
Características principales de la obra
La primera fase de la obra cubrirá 14.600 metros, con la construcción de dos rotondas y un paso a nivel. Entre los trabajos destacados se encuentran:
Pavimentación: Un total de 14.600 metros de pavimento nuevo, con una calzada de 7.30 metros y banquinas de 3 metros en total (2 metros de suelo natural y 1 metro pavimentado).
Seguridad y circulación: Dos rotondas (una de cuatro ramas y otra de tres) con iluminación LED, defensas metálicas e isletas centrales. Se instalará un paso a nivel con barreras automáticas.
Iluminación: La traza completa contará con 53 nuevas columnas de iluminación LED.
Obras complementarias: El proyecto incluye la limpieza de alcantarillas, rectificación de cunetas, traslado de líneas eléctricas y la instalación de señalización horizontal y vertical, tachas y barreras de seguridad.
