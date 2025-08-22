#HOY:

Borla destaca la planificación de la obra pública en el departamento San Justo

Según el legislador se ha logrado un total de 70 obras planificadas, en ejecución y ya finalizadas en tan solo 20 meses, en conjunto con el gobierno provincial.

 11:20
Por: 

El senador provincial Rodrigo Borla expresó su gran satisfacción por los resultados de la gestión de obra pública en el departamento San Justo. Según los datos recientes, se ha logrado un total de 70 obras planificadas, en ejecución y ya finalizadas en tan solo 20 meses, en conjunto con el gobierno provincial.

"El gobernador Maximiliano Pullaro está cumpliendo lo que prometió en su campaña. No cabe ninguna duda", afirmó Borla, quien es el actual titular del bloque Unidos en la Legislatura santafesina.

Obras con impacto regional

El senador calificó cada una de estas obras como "muy necesarias e importantes", y destacó la trascendencia de aquellas con una gran inversión e impacto regional. Entre ellas, mencionó las recientes licitaciones para:

Accesos, pavimento y un puente sobre el río Salado en la Ruta Provincial 39, en el área de La Penca.

Pavimentación y construcción de rotondas en el primer tramo de la ruta que conecta las localidades de San Justo y Saladero Cabal.

Futuros proyectos viales

En cuanto a la mejora de la transitabilidad y la seguridad vial, Borla adelantó que se está trabajando con Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas en un proyecto ejecutivo muy avanzado para la construcción de una rotonda en el acceso sur a Gobernador Crespo, en el cruce de la Ruta Nacional 11 y la Ruta Provincial 39.

