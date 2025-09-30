Borla presentó el 3° Congreso Nacional sobre Deporte, Salud y Educación

El Senador Provincial por el Departamento San Justo, Rodrigo Borla, encabezó esta mañana la presentación del Tercer Congreso Nacional de Deporte, Salud y Educación. El evento, organizado junto a su equipo interdisciplinario y la Fundación Prevencor, se llevará a cabo el próximo 24 de octubre en las instalaciones del Instituto del Profesorado N° 20 de la ciudad de San Justo.
El anuncio se realizó junto a referentes clave como el Prof. Aldo Ruiz del Instituto N° 20, la Dra. Karina Zalazar y la Subsecretaria de Nivel Secundario de la Provincia, Prof. Mariela Bosio, confirmando la relevancia institucional del encuentro.
Un Enfoque en la Prevención
Bajo el lema "Desafíos actuales en la prevención de los consumos problemáticos: entre lo subjetivo y lo social", esta tercera edición busca abordar una de las problemáticas más sensibles de la actualidad.
El legislador radical enfatizó la necesidad de tratar temas "que tengan que ver con la realidad, educativa, deportiva, de salud, social". Sobre la temática elegida, Borla señaló que la intención es "actuar sobre las causas" de los consumos problemáticos, un tema que "desgraciadamente hoy nos atraviesa y que muchas veces actuamos sobre las consecuencias".
El objetivo principal, remarcó, es "abordar y prevenir", y además, en los casos en que se llegue a una instancia superior, "tener también las herramientas necesarias para poder actuar y brindárselas a esa persona que lo necesita o a su familia".
Un Espacio de Reflexión Gratuito
El congreso tiene como propósito generar un espacio de reflexión, intercambio y construcción de estrategias que permitan trascender "visiones reduccionistas", situando a los consumos problemáticos como un fenómeno complejo y multidimensional.
El Senador Borla destacó que, al igual que en sus ediciones anteriores, el evento será de carácter totalmente gratuito para quienes deseen participar.
Las dos primeras ediciones del Congreso abordaron ejes vinculados a la educación emocional, las neurociencias aplicadas a la motricidad, los programas institucionales y la calidad educativa.
Los destinatarios de esta jornada son Profesionales, docentes, dirigentes institucionales y gubernamentales, estudiantes de deporte, salud y educación, y el público en general interesado en obtener herramientas y perspectivas sobre esta problemática social.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.