Pirola sumó a diferentes propuestas culturales y deportivas en localidades del departamento Las Colonias
“Sostener lo que nos une, animar lo nuevo y abrir oportunidades para las próximas generaciones es el motivo de estar presentes en cada propuesta a la que pudimos sumar”, expresó el legislador al referirse al sentido de su acompañamiento.
Pirola remarcó: “Lo valioso está en seguir haciendo juntos para que lo que hoy disfrutamos pueda sostenerse como legado hacia adelante”.
Durante el fin de semana, instituciones y vecinos del Departamento volvieron a encontrarse en propuestas que combinan tradición, deporte y participación comunitaria. El senador Rubén Pirola acompañó y puso en valor estas actividades que sostienen la vida social en las localidades.
Identidad regional
En San Jerónimo del Sauce, la Agrupación El Abuelo organizó la tradicional Doma y Jineteada, un evento que recupera la historia y fortalece la identidad de la región.
En Esperanza, el Rally de la Luna llegó a su 18ª edición y el Desafío Salado Paso Las Piedras cumplió 20 años, consolidándose como competencias que convocan a deportistas de diferentes lugares y generan un impacto positivo en la comunidad local.
Por su parte, en San Carlos Centro, el Club Central celebró el 1º Torneo de Fútbol Infantil Sabalito Femenino, un espacio que abre nuevas oportunidades para las más chicas en la práctica deportiva.
Relevancia
Al analizar en conjunto la relevancia de estas propuestas, Pirola remarcó: “Lo valioso está en seguir haciendo juntos para que lo que hoy disfrutamos pueda sostenerse como legado hacia adelante”.
De esta manera, el acompañamiento del representante de Las Colonias se proyecta no solo en el apoyo concreto a cada institución, sino también en un hacer colectivo que permite abrir horizontes para las próximas generaciones.
