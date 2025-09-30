San Javier invierte más de $280 millones en maquinaria clave para servicios públicos
La Intendente Ana Maribel González, junto al secretario de Obras y Servicios Públicos, Damián Lezcano, encabezó la presentación del nuevo equipamiento adquirido por la Municipalidad a través de fondos de Obras Menores. La inversión supera los 280 millones de pesos y permitirá reforzar tareas clave como corte de pasto, mantenimiento urbano, limpieza y riego.
En el mediodía de este lunes, la Municipalidad de San Javier presentó formalmente el nuevo equipamiento incorporado para la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El acto fue encabezado por la Intendente Ana Maribel González y el secretario del área, Damián Lezcano, quienes brindaron detalles de la inversión realizada, los objetivos de la misma y las proyecciones en materia de servicios.
Durante la conferencia de prensa, González explicó que la adquisición de maquinarias se concretó a través de fondos de Obras Menores correspondientes a los presupuestos 2024 y 2025, alcanzando una inversión superior a los 280 millones de pesos.
Entre los elementos presentados se destacan un tractor de última generación, una camioneta doble cabina que será equipada con hidroelevador, dos acoplados (uno de ellos ya en funcionamiento), además de moto guadañas y diversas herramientas menores que se utilizarán principalmente para tareas de corte de pasto, mantenimiento y limpieza en distintos sectores de la ciudad.
Por su parte, Lezcano subrayó que disponer de equipamiento nuevo no solo facilita la organización del trabajo, sino que además potencia el rendimiento del personal.
“Con herramientas modernas podemos predisponer mejor al trabajador, que siempre está comprometido, para que rinda de la mejor forma. Esto es parte de una cadena: el contribuyente aporta con sus impuestos, el municipio invierte en equipamiento y los empleados concretan el servicio”, señaló.
Nuevas inversiones en camino
González adelantó que en los próximos días se enviará al Concejo Deliberante un proyecto para redireccionar fondos de Obras Menores, con el fin de adquirir un segundo tractor, barredoras más pequeñas y otras herramientas que refuercen las tareas de mantenimiento urbano.
“Es fundamental equipar a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, porque es el área que recibe el mayor reclamo de los vecinos y la que debe dar respuestas rápidas”, explicó.
Además, la mandataria remarcó la importancia de trabajar junto al personal municipal en cada decisión:
“Todo lo que compramos lo hacemos en consulta con ellos, porque son los que diariamente utilizan estas herramientas. La inversión debe responder a las necesidades reales del servicio”.
Planificación para mejorar el riego
Uno de los déficits señalados por la comunidad es el servicio de riego. En este sentido, Lezcano informó que se avanza en la instalación de tres tomas de agua en puntos estratégicos de la ciudad (Carlos Monzón, el corralón municipal y barrio Las Malvinas). La obra se encuentra en etapa avanzada y permitirá contar con hasta cuatro camiones regadores en funcionamiento, dos de ellos adaptados con tanques ya adquiridos.
“Cuando tengamos las tres tomas de agua operativas, el servicio de riego va a mejorar sustancialmente. Estamos trabajando para que esta temporada podamos encarar la demanda de manera más eficiente”, aseguró el funcionario.
Obras y proyecciones urbanas
En otro tramo del diálogo con la prensa, González recordó que en septiembre de 2024 se inauguró la pavimentación de calle Hipólito Yrigoyen y que la gestión tiene como objetivo avanzar en nuevos frentes de obra vial.
Actualmente, se está elaborando un informe solicitado por el Concejo Deliberante sobre el plan de 128 cuadras, con el fin de proyectar alternativas de pavimentación en conjunto con los vecinos. Mientras tanto, la prioridad inmediata está puesta en trabajos de bacheo y arenado de calles, tareas que serán encaradas a costo de la Municipalidad para atender la emergencia generada por las recientes lluvias.
Asimismo, se encuentran a la espera de fondos para ejecutar proyectos ya presentados, como cordón cuneta e iluminación en barrios San Antonio y FONAVI. Para 2026, la gestión apunta a llevar obras similares a los barrios Santa Teresita y San Roque, donde se proyecta avanzar también con pavimento si existe acompañamiento de los frentistas.
Un municipio que crece
La Intendente cerró su mensaje destacando la necesidad de acompañar el crecimiento de San Javier con más infraestructura y servicios de calidad:
“Nuestra ciudad tiene un 70% de calles de calzada natural. Barrios como Santa Teresita y San Roque están entre dos avenidas sin asfalto. Tenemos que pensar en el San Javier del futuro, con mejores servicios y obras que den respuesta a cada vecino y cada colonia”.
