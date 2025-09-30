Nutrición y bienestar

Cómo evitar la hinchazón abdominal: guía práctica con alimentos ideales y los que conviene limitar

El malestar por hinchazón abdominal tiene múltiples causas, muchas de ellas vinculadas a la alimentación. Esta nota propone un enfoque claro y accesible para reconocer alimentos que pueden agravar el problema, y opciones más amigables para el sistema digestivo.