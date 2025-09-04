Justicia

Rodrigo Borla celebró la asunción de la nueva fiscal de San Justo

"Desde que gestionamos la creación de la fiscalía en 2015 o 2016, nunca habíamos logrado tener un fiscal que fuera de San Justo, que se quedara en San Justo y que se hiciera cargo de la persecución de los delitos. Este es un hecho muy importante para nuestro departamento".