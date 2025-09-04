Rodrigo Borla celebró la asunción de la nueva fiscal de San Justo

El senador provincial Rodrigo Borla celebró la asunción de la Dra. Daniela Montegroso, la nueva titular de la Unidad Fiscal de San Justo, destacando que su nombramiento es una "clara respuesta a un pedido de la comunidad".
"Desde que gestionamos la creación de la fiscalía en 2015 o 2016, nunca habíamos logrado tener un fiscal que fuera de San Justo, que se quedara en San Justo y que se hiciera cargo de la persecución de los delitos. Este es un hecho muy importante para nuestro departamento".
El propio Borla, quien había adelantado la noticia la semana pasada, estuvo presente el pasado martes en el Palacio de Tribunales para el acto de juramento de la Dra. Montegroso ante la Corte Suprema de Justicia.
"Fue un momento muy especial", afirmó Borla. "Desde que gestionamos la creación de la fiscalía en 2015 o 2016, nunca habíamos logrado tener un fiscal que fuera de San Justo, que se quedara en San Justo y que se hiciera cargo de la persecución de los delitos. Este es un hecho muy importante para nuestro departamento".
La Dra. Montegroso estará al frente de la Unidad Fiscal local, que forma parte de la Fiscalía Regional 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La FR1 es una de las cinco Fiscalías Regionales del MPA y su misión es llevar adelante la persecución penal en la Circunscripción Judicial Nº 1.
Esta regional cuenta con siete unidades fiscales con sedes en las ciudades de Santa Fe, Esperanza, Coronda, San Javier, San Jorge, San Justo y Helvecia, además de unidades fiscales especiales dedicadas a la investigación de delitos complejos, homicidios, violencia de género y ejecución penal.
