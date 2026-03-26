Entregarán 450 anteojos a niños y adolescentes del departamento San Justo

En el marco de una semana marcada por el despliegue de políticas públicas en el territorio, el programa "Santa Fe Acá" se instaló en el departamento San Justo con una respuesta masiva por parte de los vecinos.
El dispositivo territorial del Gobierno provincial desembarcó en la cabecera departamental y en Gobernador Crespo. El senador Rodrigo Borla destacó la articulación entre el Estado, el Club de Leones y las instituciones locales para acercar servicios esenciales a la comunidad.
En el marco de una semana marcada por el despliegue de políticas públicas en el territorio, el programa "Santa Fe Acá" se instaló en el departamento San Justo con una respuesta masiva por parte de los vecinos.
La iniciativa, que busca descentralizar la atención estatal, ofrece servicios de documentación, salud y asesoramiento previsional en espacios públicos.
El senador departamental, Rodrigo Borla, resaltó la importancia de este dispositivo que nuclea a todas las áreas de gestión del Gobierno de Santa Fe junto a gobiernos locales e instituciones de la sociedad civil. "El objetivo es acercar las capacidades de respuesta del Estado vinculando los servicios con las comunidades", señaló el legislador.
Uno de los puntos más destacados de la jornada fue el operativo oftalmológico. Según adelantó Borla, se prevé la entrega de aproximadamente 450 lentes gratuitos destinados a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.
La logística de salud cuenta con una colaboración estratégica: "Está la gente de la provincia, hay dos oftalmólogos y también los integrantes del Club de Leones, que aportan su propio programa de control de la ceguera", detalló el senador, quien agradeció el compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro y de los ministros coordinadores del programa.
El dispositivo, que funcionó miércoles y jueves en las plazas principales de la ciudad de San Justo, se trasladará este viernes a la localidad de Gobernador Crespo. Entre los servicios más demandados se encuentran:
Trámites de DNI. Atención de ANSES. Controles de salud bucal y general. Oftalmología con entrega de anteojos en el día.
Debido a la alta demanda, Borla confirmó que los turnos para los días restantes están prácticamente agotados, lo que anticipa el éxito de la convocatoria. "Es una forma directa de dar respuesta a necesidades básicas que, de otro modo, muchas familias no podrían costear", concluyó.