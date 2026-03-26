Santa Fe Acá llegó a San Javier con un amplio operativo de servicios gratuitos

El programa provincial Santa Fe Acá desembarcó este jueves en la ciudad de San Javier con un amplio operativo territorial que acercó servicios esenciales de salud, documentación y asistencia social a vecinos de toda la región.
Con fuerte presencia territorial, Santa Fe Acá brindó en San Javier servicios de salud, documentación y asistencia social, facilitando el acceso a derechos para vecinos de toda la región.
El programa provincial Santa Fe Acá desembarcó este jueves en la ciudad de San Javier con un amplio operativo territorial que acercó servicios esenciales de salud, documentación y asistencia social a vecinos de toda la región.
La jornada se desarrolló en el Centro Integrador Comunitario (CIC) y contó con la participación de la intendenta Ana Maribel González, el coordinador del operativo Milo Malugani, el director del hospital Rawson Isaac Waisinger y Marcela Vivas, en representación del senador provincial.
Durante la presentación, la intendenta destacó el trabajo articulado entre municipio, provincia y Nación para concretar el operativo. “Es una jornada muy importante porque acerca servicios fundamentales a los vecinos, especialmente en materia de salud y documentación, con un gran despliegue logístico”, expresó.
El dispositivo incluyó atención médica, controles de enfermería, odontología, vacunación y trámites del Registro Civil como DNI y partidas de nacimiento. Uno de los servicios más demandados fue el programa oftalmológico destinado a niños y adolescentes, que permitió la realización de controles visuales y la entrega inmediata de anteojos.
Malugani explicó que esta iniciativa responde a una política impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y busca “llevar el Estado a los sectores más vulnerables, reduciendo distancias y garantizando derechos”. En ese sentido, remarcó que muchos chicos acceden por primera vez a lentes, lo que impacta directamente en su rendimiento escolar.
El programa se articula además con acciones nacionales, como el plan “Ver para ser libres”, y permite resolver en una misma jornada múltiples demandas sociales. Según detallaron los organizadores, los operativos están abiertos a toda la comunidad, sin distinción de localidad, por lo que también se convocó a vecinos de zonas cercanas como Colonia Teresa, La Brava y Cacique Ariacaiquín.
Por su parte, el director del hospital Rawson subrayó la importancia de reforzar la atención primaria: “Acercar estos servicios a la comunidad mejora el acceso a la salud y permite detectar problemáticas a tiempo”. En la misma línea, destacó que el hospital continuará con el seguimiento de los pacientes atendidos durante la jornada.
Desde la representación del senador Oscar Dolzani valoraron la alta convocatoria y el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado. “Es una oportunidad única para los vecinos, con servicios gratuitos y de calidad”, señalaron.
El programa Santa Fe Acá es una iniciativa interministerial que recorre barrios, pueblos y ciudades con dispositivos itinerantes que integran distintas áreas del Estado, con el objetivo de facilitar el acceso a políticas públicas, reducir desigualdades y fortalecer el vínculo con la comunidad.
Con más de 80 localidades alcanzadas y miles de servicios brindados en toda la provincia, el programa se consolida como una herramienta clave de cercanía estatal, llevando soluciones concretas a cada territorio.
El operativo en San Javier se extendió hasta las 16 y continuará su recorrido este viernes en la localidad de Romang, reafirmando el carácter itinerante de una política que busca estar “en el territorio”, cerca de las necesidades reales de la población.