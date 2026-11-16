El calor agobiante y los eventos simultáneos en otros puntos de la ciudad no afectaron en demasía para que la convocatoria tenga el éxito acostumbrado.
Cabellos por sonrisas
Esta iniciativa de los peluqueros de Vera tuvo como escenario la Plaza Independencia y contó con la adhesión de otros colegas de Romang y Margarita, que además de su trabajo aportaron unos cuantos mechones.
El balance resultó muy positivo logrando obtener 4 kilogramos de cabellos y un buen número de donaciones destinada a una Fundación.
La Municipalidad de Vera tuvo una decisiva participación en el evento a través del apoyo logístico para montar la estructura necesaria que requiere esta tarea.
La intendente Paula Mitre se hizo presente para alentar a los peluqueros y expresarle su reconocimiento por la loable iniciativa.
Los organizadores se definen como “un grupo de peluqueros y familias de la campaña Cabellos por Sonrisas, un evento solidario que desde hace ya 9 años se realiza en la ciudad de Vera, con el fin de recolectar leche en polvo, pañales (XG de niños) útiles escolares y juguetes nuevos para los niños que son pacientes con cáncer, además se realiza el día de la campaña corte de pelo gratuito para todo aquel que quiera donar su cabello a partir de los 20 cm para la confección de pelucas oncológicas”.
Todo lo recaudado es enviado la FAOHP (Fundación Argentina OncoHematológica Pediátrica) que es una organización no gubernamental y sin fines de lucro con sede en Rosario, Argentina, fundada en 1984.
Su misión es brindar asistencia integral a niños, niñas y adolescentes con cáncer, así como a sus familias
La entidad ayuda y aloja a niños con cáncer de todos puntos de la provincia, especialmente del norte de Santa Fe, quienes además brindan colaboración con el área de oncología infantil del Hospital Vilela.