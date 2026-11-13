La ciudad de Vera contará con un programa de peatonalización temporal de calles, luego de que el Concejo Municipal aprobara la creación del "Paseo Peatonal Temporal".
Vera tendrá un paseo peatonal temporal para promover el comercio y la recreación
El Concejo Municipal aprobó una ordenanza que crea el programa "Paseo Peatonal Temporal", una iniciativa que permitirá restringir la circulación de vehículos en determinados sectores de la ciudad, durante días y horarios específicos. La propuesta busca generar nuevos espacios para peatones, actividades culturales y propuestas comerciales.
La iniciativa establece un marco normativo para habilitar sectores de la vía pública destinados exclusivamente al tránsito peatonal y al desarrollo de actividades recreativas, culturales, comerciales y comunitarias.
La propuesta contempla el cierre transitorio de una o varias calles para la circulación de vehículos motorizados, en jornadas y horarios que serán determinados por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM). De esta manera, se busca generar espacios de encuentro y promover el movimiento de personas en distintos sectores de la ciudad.
El Municipio definirá las calles y los horarios
La ordenanza establece que el Departamento Ejecutivo Municipal tendrá a su cargo la selección de los sectores donde funcionará el paseo, así como la definición de los días y horarios de implementación.
Para tomar esas decisiones se deberán considerar diferentes aspectos, entre ellos las características de cada zona, el flujo vehicular y la cantidad de locales comerciales existentes.
La Municipalidad será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la organización general del programa. Entre sus responsabilidades estarán la coordinación de los cortes y desvíos de tránsito, la implementación de medidas de seguridad, la habilitación de espacios para artistas y la articulación con comerciantes e instituciones.
Los comercios podrán ocupar espacios públicos
Uno de los aspectos centrales de la normativa es la posibilidad de que los establecimientos comerciales ubicados en el sector habilitado utilicen el espacio público para ampliar sus propuestas.
La ordenanza autoriza la colocación de mesas y sillas, exhibidores y música ambiental, entre otras alternativas, siempre bajo condiciones de ordenamiento y organización establecidas por el Municipio.
Asimismo, se determinó que las actividades comerciales durante el paseo podrán ser desarrolladas exclusivamente por personas físicas o jurídicas inscriptas y habilitadas en el Área de Comercio municipal, con domicilio fiscal en el lugar donde se implemente la propuesta.
El objetivo es integrar la actividad comercial con el uso recreativo del espacio público, generando condiciones para que vecinos y visitantes puedan recorrer y disfrutar de estos sectores.
Accesos controlados y restricciones durante el paseo
La normativa también establece condiciones específicas para garantizar el funcionamiento del paseo y la convivencia con los residentes de las calles alcanzadas por la medida.
Durante su desarrollo se permitirá el ingreso y egreso controlado de las personas que tengan domicilio en el sector, al tiempo que deberá garantizarse el acceso de los servicios de emergencia.
Por otra parte, quedará prohibida la circulación y el estacionamiento de motos, motocicletas y bicicletas dentro del espacio peatonal. También se restringirá la actividad de vendedores ambulantes, salvo que cuenten con una autorización expresa del Departamento Ejecutivo Municipal.
Con esta ordenanza, Vera incorpora una herramienta para transformar temporalmente determinados sectores urbanos en espacios destinados al encuentro, la recreación y el movimiento comercial. Su puesta en funcionamiento dependerá ahora de la definición de los lugares y los horarios por parte del Ejecutivo local.