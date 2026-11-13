Aprobado por el Concejo

Vera tendrá un paseo peatonal temporal para promover el comercio y la recreación

El Concejo Municipal aprobó una ordenanza que crea el programa "Paseo Peatonal Temporal", una iniciativa que permitirá restringir la circulación de vehículos en determinados sectores de la ciudad, durante días y horarios específicos. La propuesta busca generar nuevos espacios para peatones, actividades culturales y propuestas comerciales.