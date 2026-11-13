La obra de alteo de la Ruta Provincial 35 comenzó a ejecutarse en el norte santafesino, en un tramo de 82,5 kilómetros que constituye uno de los principales corredores de comunicación entre las localidades rurales del departamento 9 de Julio. La intervención apunta a mejorar el comportamiento hídrico de la traza y evitar que los excesos de agua provenientes de Santiago del Estero provoquen cortes de circulación y dificultades para el transporte de la producción.
Obras hídricas en el departamento 9 de Julio: comenzó el alteo de la Ruta 35
Los trabajos se desarrollan en el departamento 9 de Julio, sobre el corredor que marca el límite entre Santa Fe y Santiago del Estero. El proyecto contempla elevar la calzada unos 50 centímetros y construir 62 alcantarillas, con una inversión provincial superior a los 3.750 millones de pesos. El objetivo es reducir los anegamientos y garantizar la circulación durante los períodos de lluvias intensas.
Los trabajos se desarrollan desde Pozo Borrado hacia el norte, hasta la Cañada de las Víboras, en cercanías de Gato Colorado. La intervención adquiere relevancia ante los pronósticos de lluvias abundantes asociados al fenómeno de El Niño, teniendo en cuenta los antecedentes de anegamientos que afectan periódicamente a los campos, caminos y establecimientos productivos de la región.
El proyecto cuenta con una inversión superior a los 3.750 millones de pesos, financiada con recursos provinciales, y forma parte de las intervenciones previstas para mejorar el manejo del agua en los Bajos Submeridionales.
Elevación de la calzada y construcción de 62 alcantarillas
El proyecto contempla elevar aproximadamente 50 centímetros la altura de la ruta mediante el movimiento de suelo desde sectores laterales para conformar un terraplén. Esta modificación permitirá mejorar las condiciones de circulación cuando se registren precipitaciones importantes y el agua avance sobre la zona.
Además, se construirán 62 alcantarillas distribuidas a lo largo de los 82,5 kilómetros. Estas estructuras permitirán regular el escurrimiento, facilitar el paso del agua y reducir el riesgo de anegamientos tanto sobre la calzada como en los campos linderos.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que la intervención busca sostener la conectividad de la región durante los períodos de mayores precipitaciones.
"En época de mucha lluvia, esta ruta se llena de agua. Lo que estamos haciendo es cumplir con una de las obras del plan de los Bajos Submeridionales, que es llevar esta ruta a nivel de circulación", señaló.
Tres tramos de trabajo entre Villa Minetti, Santa Margarita y El Nochero
La ejecución fue organizada en tres sectores, cuyos trabajos comenzaron de manera simultánea para avanzar sobre distintos puntos de la traza.
El tramo de mayor extensión corresponde a Villa Minetti, donde se realizarán 46 kilómetros de alteo y se instalarán 23 alcantarillas. En el sector de Santa Margarita, la intervención comprende 14,5 kilómetros y seis alcantarillas, mientras que en El Nochero se trabajará sobre otros 22 kilómetros, con la construcción de 33 alcantarillas.
La obra se desarrolla con la participación del Comité de Cuenca Villa Minetti-San Bernardo, la Municipalidad de Villa Minetti y las comunas de Santa Margarita y El Nochero.
Para llevar adelante las tareas también se incorporaron dos retroexcavadoras adquiridas con fondos del proyecto y entregadas en comodato a las comunas de Santa Margarita y Gregoria Pérez de Denis. La maquinaria será utilizada en los trabajos sobre la traza y permitirá fortalecer la capacidad operativa local.
Más intervenciones para el manejo del agua en el departamento 9 de Julio
El alteo de la Ruta 35 se incorpora a un conjunto de obras hídricas que se desarrollan en el departamento 9 de Julio para mejorar el escurrimiento y reducir los efectos de las precipitaciones intensas.
De acuerdo con los datos oficiales, actualmente se llevan adelante 47 intervenciones que comprenden 192 kilómetros de canales troncales y 889 kilómetros de limpieza de canales. De ese total, 14 obras son ejecutadas directamente por la Provincia y otras 33 están a cargo de los comités de cuenca.
Entre las intervenciones de mayor alcance se encuentran los canales troncales de las rutas provinciales 290 y 96, con extensiones de 112 y 80 kilómetros, respectivamente, que también forman parte de las acciones destinadas a mejorar el drenaje regional.
En una zona donde los excesos hídricos suelen afectar la producción agropecuaria y la conexión entre localidades como Villa Minetti, San Bernardo, Santa Margarita, El Nochero y Pozo Borrado, el alteo de la Ruta 35 apunta a mejorar la infraestructura vial e hídrica, con el propósito de reducir los períodos de aislamiento y sostener la circulación de personas y mercaderías.