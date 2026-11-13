En el norte santafeisno

Obras hídricas en el departamento 9 de Julio: comenzó el alteo de la Ruta 35

Los trabajos se desarrollan en el departamento 9 de Julio, sobre el corredor que marca el límite entre Santa Fe y Santiago del Estero. El proyecto contempla elevar la calzada unos 50 centímetros y construir 62 alcantarillas, con una inversión provincial superior a los 3.750 millones de pesos. El objetivo es reducir los anegamientos y garantizar la circulación durante los períodos de lluvias intensas.