Reconquista vivió el lanzamiento oficial de los Carnavales 2026

Con una noche a puro ritmo y color, las comparsas Piray, O’ Bahía y Ko’ẽ Porá ofrecieron un adelanto de lo que será la próxima edición de los carnavales, que se celebrarán a fines de enero y durante febrero.

Este domingo 18 de enero, el Anfiteatro Municipal fue el punto de encuentro para vivir el Gran Lanzamiento de los Carnavales de Reconquista 2026, una propuesta que anticipó toda la alegría, el ritmo y el color de una de las celebraciones más esperadas por la comunidad.

Participantes

La actividad comenzó a las 20.30 horas y contó con la participación de las comparsas Piray, O’ Bahía y Ko’ẽ Porá, que desplegaron su talento, energía y creatividad en una noche pensada para disfrutar en familia y con amigos.

Con música, baile y vistosos trajes, brindaron un adelanto de lo que se vivirá durante la próxima edición de los carnavales los días 31 de enero, 7 y 14 de febrero.

En la ocasión, el intendente Vallejos destacó el trabajo colectivo que hace posible esta celebración y expresó: “Agradezco a todo el equipo del Club Platense Porvenir y a todas las subcomisiones que se sumaron para que esta fiesta sea la fiesta para toda nuestra ciudad y que podamos vivir los carnavales plenamente”.

Anticipo

Asimismo, valoró el esfuerzo sostenido de quienes integran las comparsas y remarcó: “Un gran aplauso para cada familia que ha trabajado durante todo el año”.

El lanzamiento convocó a vecinos, vecinas y visitantes de la región, quienes disfrutaron de una propuesta cultural de entrada libre y gratuita, reafirmando a Reconquista como un espacio de encuentro, identidad y expresión popular.

La Municipalidad de Reconquista acompaña e invita a toda la comunidad a seguir siendo parte de las actividades que se desarrollarán en el marco de los Carnavales Reconquista 2026, disfrutando y celebrando juntos el espíritu festivo que identifica a la ciudad.

