Quedó preso el hombre acusado del femicidio de Analía Colomer

La audiencia se desarrolló ante la jueza Norma Senn en los Tribunales de Reconquista. La medida fue dispuesta a raíz de lo solicitado por el fiscal Valentín Hereñú, en una audiencia de medidas cautelares en los tribunales reconquistenses. Al imputado se le endilgó haberla atacado con un cuchillo a la víctima.
Quedó en prisión preventiva e investigado como autor del femicidio de su pareja, Analía Colomer, cometido el lunes 12 de enero pasado en Reconquista.
La privación de la libertad fue solicitada por el fiscal Valentín Hereñú e impuesta por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Norma Senn. El funcionario del MPA valoró que “la magistrada rechazó lo solicitado por la Defensa, confirmó la calificación penal que atribuimos y dispuso la cautelar privativa de la libertad tal como lo habíamos solicitado”.
La Justicia dispuso la prisión preventiva al considerar acreditada la existencia del hecho
El fiscal aseveró que “la perspectiva de género fue fundamental en la interpretación de la dinámica del ilícito”, y agregó que “se contemplaron episodios previos de violencia de género ejercida por el hombre investigado en perjuicio de su pareja”.
Por otro lado, Hereñú puntualizó que “en la audiencia se hizo referencia a que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo, lo cual impacta directamente en los riesgos procesales”.
El hecho
Hereñú sostuvo que “este lunes 12 de enero pasado, alrededor de las 9:00, el imputado agredió a su pareja en el domicilio donde convivían en el barrio Center”.
“García la atacó con un cuchillo tipo carnicero, de 27 cm, ocasionándole heridas cortantes que le provocaron la muerte”, relató.
El fiscal señaló que “el hecho fue cometido mediando violencia de género, por tratarse de un acto perpetrado por un varón en contra de una mujer” y remarcó que “se dio en el marco de una relación desigual de poder, y en un contexto de dominación que ejercía sobre la víctima, a través de amenazas y agresiones físicas previas”.
Calificación penal
El hombre de 51 años es investigado como autor de homicidio doblemente agravado (por el vínculo y por mediar violencia de género).
La opinión del fiscal
Cuando finalizó la ultima audiencia pudimos dialogar con el representante del MPA, quien nos contó que tras la extensa audiencia imputativa celebrada el viernes por la mañana procedieron a celebrar la audiencia de medidas cautelares. «Esto fue una continuación de la audiencia que inició hoy, pasado el mediodía”, describió.
Hereñú recordó que había solicitado la prisión preventiva para el imputado. “Se dieron las razones por las cuales se entendía que es la única medida posible en esta instancia para cautelar los riesgos procesales”, argumentó.
Valoró que la jueza dio cuenta de la gran cantidad de evidencias que hay.
Consultado sobre la faltante de algunas testimoniales y la continuidad de la investigación dijo que llegaron a la audiencia imputativa con un importante cúmulo de evidencias que se estuvo recabando en estos días, “que permiten suponer que el hecho existió, que ese hecho es un delito y que el imputado es el autor del mismo“, aseguró.
Reiteró que todo eso se presentó en la audiencia imputativa.
“Y en esta audiencia de prisión preventiva justamente hicimos mención a toda esa evidencia que ya se había expuesto y se le había dado a conocer al imputado y que funda justamente el pedido de prisión preventiva, tanto como la pena en expectativa“, profundizó.
Reconoció que podría caberle al acusado una pena perpetua, “las circunstancias de riesgo procesal que determinan que hay que cautelar justamente el avance de la investigación y que no hay otra forma de hacerlo que no sea con la prisión preventiva“, explicó.
Sobre los próximos pasos que va a dar la fiscalía respondió que tienen que seguir recabando algunas entrevistas de contexto. “Hay algunas medidas un poco más complejas, como el análisis de algunos teléfonos que se tienen que analizar“, anticipó el fiscal de la causa.
En tal sentido reveló que estarán analizando la proyección de caso para, “en todo caso, concretar la acusación correspondiente“, marcó. Antes de finalizar habló sobre la prisión preventiva sin plazo. “Exactamente, por el plazo de ley, que son los plazos que establece nuestro sistema, que tiene mecanismos de revisión ya estipulados también en la ley“, finalizó.