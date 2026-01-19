Avellaneda festejó 147 años destacando su identidad, el crecimiento y la visión de futuro

Avellaneda celebró su 147° Aniversario con un emotivo evento que tuvo lugar en el Anfiteatro de la Plaza Central 9 de Julio, con la participación de autoridades provinciales y municipales, representantes institucionales y vecinos de la ciudad.
Durante el acto central, el Intendente Gonzalo Braidot realizó un balance de gestión centrando su discurso en los pilares que sostienen a la comunidad. «Más allá de lo que pudimos trabajar en conjunto el último año, tenemos que rescatar el concepto de lo que somos: los valores que nos identifican son la identidad de este hermoso pueblo», afirmó el mandatario.
Braidot ejemplificó el sentido de pertenencia de los vecinos con acciones cotidianas: «Nuestra casa no termina de la puerta para adentro, sino que continúa hacia afuera. Todos hacemos nuestra parte para cuidar nuestros espacios públicos para que esta ciudad se distinga».
En cuanto a la proyección estratégica de la ciudad, el Intendente subrayó los ejes de su gestión en infraestructura como el acceso a Moussy, los puentes de La Sirena y el avance de la Tercera Vía, además de la ampliación de la red de cloacas para lograr una cobertura del 100%.
Mencionó la compra de hectáreas para el Parque Industrial y el inicio de la obra del gasoducto para potenciar la llegada de empresas.
Resaltó luego el primer año del Centro de Innovación como herramienta clave para el aprendizaje de niños, jóvenes y la formación docente, al tiempo que confirmó la continuidad del plan sistemático de entrega de lotes para garantizar igualdad de oportunidades a las familias locales.
"No nos sentamos en la vereda a esperar que las cosas sucedan mágicamente; entre todos las hacemos realidad", enfatizó Braidot al cierre. "Sintamos orgullo por lo que somos: una ciudad que recupera constantemente sus valores, pero que siempre tiene una visión de futuro y desarrollo permanente".
Luego de la entonación del Himno Nacional Argentino, se llevó adelante la tradicional ceremonia de traslado de la gran bandera nacional, uno de los momentos más significativos de la celebración.
En esta oportunidad, el paño número 147 fue incorporado por el Intendente junto a la Compañía Municipal de Danzas, en un gesto que puso en valor la cultura como expresión de identidad y destacó el compromiso, esfuerzo y dedicación de sus integrantes, orgullo de la comunidad.
En el marco de su aniversario, Avellaneda recibió importantes reconocimientos por parte de la Legislatura provincial. El Senador Provincial Orfilio “Chaco” Marcon hizo entrega de la Declaración de Interés de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.
Y otorgó la distinción “Presidente” al Centro Friulano y al Círculo Trentino, en homenaje a la figura histórica que, a través de la ley de inmigración masiva a la Argentina, contribuyó al desarrollo y la construcción de la identidad nacional.
Asimismo, el Diputado Provincial Dionisio Scarpin otorgó la Declaración de Interés de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe, reconociendo el valor histórico, social y cultural de la ciudad y su aniversario fundacional.
Otro de los momentos destacados de la celebración fue la entrega de las “Copas 147° Aniversario” a los ganadores de las disciplinas bochas, fútbol y tejo.
Estas competencias, organizadas año tras año por la Municipalidad a través de la Subsecretaría de Deportes, promueven la participación comunitaria, el deporte como herramienta de inclusión y la transmisión de valores como el respeto, la perseverancia y el trabajo en equipo.
La jornada contó además con una destacada propuesta artística que acompañó el festejo. En la previa del acto se presentó Tadeo Di Benedetto junto a su grupo, artista local que representó a la provincia de Santa Fe en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2025.
También formaron parte de la celebración la Compañía Municipal de Danzas Folklóricas y la Agrupación de Malambo, ballet oficial del Festival Provincial de Nuestro Canto en Moussy.
Luego del acto protocolar, el público disfrutó de la presentación de Quinán Folklore y, para el cierre de la noche, El Brujo Ezequiel, quien con su propuesta de cumbia hizo bailar y celebrar a los presentes, coronando una jornada de encuentro, identidad y orgullo por la historia de Avellaneda.