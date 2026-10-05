Ceres, en el departamento San Cristóbal, suma nuevas obras de infraestructura urbana con la pavimentación de 16 cuadras y la remodelación integral de la Plaza Independencia. El conjunto de intervenciones representa una inversión superior a los $1.000 millones.
Ceres suma 16 cuadras de pavimento y una Plaza Independencia renovada
Las intervenciones comprenden seis cuadras del bulevar Bernardo de Irigoyen, otras 10 ya finalizadas sobre avenida Italia y la remodelación integral de la Plaza Independencia. En conjunto, las obras representan una inversión superior a los $1.000 millones.
Entre los trabajos en ejecución se encuentra la pavimentación del bulevar Bernardo de Irigoyen, que alcanza un 60% de avance, mientras que ya fueron completadas 10 cuadras de pavimento sobre avenida Italia.
El bulevar Bernardo de Irigoyen alcanza el 60%
La obra sobre el bulevar Bernardo de Irigoyen comprende seis cuadras ubicadas entre las avenidas Blas Parera y Echagüe. El proyecto contempla la pavimentación con hormigón de este corredor, uno de los sectores de circulación más importantes de la ciudad.
Actualmente, los trabajos presentan un 60% de ejecución y apuntan también a mejorar el escurrimiento y reducir los inconvenientes que se producen durante los períodos de lluvias.
La intervención se suma a los trabajos ya finalizados sobre avenida Italia, donde se completaron 10 cuadras entre las avenidas Sargento Cabral y Jujuy, con una superficie pavimentada superior a los 7.200 metros cuadrados.
Una plaza renovada y nuevos espacios urbanos
En paralelo, se concretó la remodelación integral de la Plaza Independencia, uno de los principales espacios públicos de Ceres.
Los trabajos incluyeron la recomposición de las veredas internas y perimetrales, la incorporación de luminarias LED, nuevos juegos infantiles y mobiliario urbano.
La intervención buscó conservar la estética general del espacio y, al mismo tiempo, mejorar sus condiciones de uso, circulación y accesibilidad para vecinos y familias.
Más de $1.000 millones de inversión
Las obras de pavimentación de las avenidas Italia y Bernardo de Irigoyen demandan una inversión superior a los $760 millones. A ese monto se suman más de $242 millones destinados a la remodelación de la Plaza Independencia.
En conjunto, las intervenciones superan los $1.000 millones y abarcan distintos sectores de la trama urbana de Ceres.
Además de mejorar la circulación vehicular, las obras permiten generar mejores condiciones de acceso a instituciones y espacios públicos, especialmente en sectores donde las dificultades de transitabilidad se acentuaban durante los días de lluvia.