Alcanza un 60% de avance

Ceres suma 16 cuadras de pavimento y una Plaza Independencia renovada

Las intervenciones comprenden seis cuadras del bulevar Bernardo de Irigoyen, otras 10 ya finalizadas sobre avenida Italia y la remodelación integral de la Plaza Independencia. En conjunto, las obras representan una inversión superior a los $1.000 millones.