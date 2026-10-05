Beneficiará a 980 familias

San Jerónimo Sud: la ampliación de la red cloacal supera el 90% de ejecución

La ampliación del sistema de desagües cloacales de San Jerónimo Sud alcanzó un 90% de avance general. Ya se colocaron más de 17.700 metros de los 18.258 previstos y la obra beneficiará a unas 980 familias con una inversión superior a los $3.500 millones.