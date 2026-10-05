La ampliación de la red de desagües cloacales de San Jerónimo Sud, en el departamento San Lorenzo, ingresó en su etapa final y alcanzó un 90% de avance físico. La obra contempla la instalación de más de 18 kilómetros de cañerías y permitirá incorporar al servicio a unas 980 familias de la localidad.
San Jerónimo Sud: la ampliación de la red cloacal supera el 90% de ejecución
La ampliación del sistema de desagües cloacales de San Jerónimo Sud alcanzó un 90% de avance general. Ya se colocaron más de 17.700 metros de los 18.258 previstos y la obra beneficiará a unas 980 familias con una inversión superior a los $3.500 millones.
Hasta el momento se colocaron más de 17.700 metros de cañería de PVC, mientras continúan los trabajos en los sectores restantes y las tareas complementarias necesarias para completar el sistema.
Más de 17.700 metros de cañería instalados
El proyecto contempla la ejecución de 18.258 metros de cañería de PVC, junto con 132 bocas de registro y 28 cámaras de inicio de colectoras.
El tendido de las tuberías presenta un avance cercano al 95%, mientras que el conjunto de la obra registra un 90% de ejecución. De esta manera, restan completar los últimos tramos de las colectoras principales para finalizar el trazado previsto.
La infraestructura permitirá reemplazar progresivamente el uso de cámaras sépticas y pozos ciegos por un sistema centralizado de recolección y transporte de efluentes.
Estación elevadora y controles hidráulicos
Como parte del proyecto también se completó la readecuación de la estación elevadora final, que permitirá garantizar la capacidad de bombeo necesaria para transportar los efluentes hacia el sistema de tratamiento.
En esta etapa se realizan además pruebas hidráulicas sobre los distintos sectores de la red para verificar la estanqueidad de las cañerías y el correcto funcionamiento del sistema.
Uno de los trabajos pendientes corresponde al cruce de la ruta provincial, que será ejecutado bajo un esquema que permita mantener la conectividad vial durante la intervención.
Una obra para 980 familias
La ampliación de la red cloacal beneficiará a aproximadamente 980 familias de San Jerónimo Sud, mejorando las condiciones de saneamiento y reduciendo la dependencia de sistemas individuales de disposición de efluentes.
El proyecto permitirá disminuir los inconvenientes asociados al desborde de pozos ciegos y cámaras sépticas, además de contribuir a un manejo más adecuado de los efluentes urbanos.
Para la ejecución integral de la obra se prevé una inversión superior a $3.500 millones. Con el tendido principal próximo a completarse, los trabajos ingresan en la última etapa antes de la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de saneamiento.