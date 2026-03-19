Continuará en prisión preventiva un hombre al que se investiga por un hecho de violencia de género en Ceres

Continuará en prisión preventiva un hombre de 20 años, cuyas iniciales son LAB, a quien se investiga golpear y lesionar a su pareja embarazada en un contexto de violencia de género en Ceres (departamento San Cristóbal).
Así fue resuelto por la jueza Cecilia Álamo en una audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo en los tribunales de San Cristóbal. El fiscal a cargo de la investigación es Emiliano Odriozola, quien solicitó que se extienda la privación de la libertad durante todo el proceso.
Continuará en prisión preventiva un hombre de 20 años, cuyas iniciales son LAB, a quien se investiga golpear y lesionar a su pareja embarazada en un contexto de violencia de género en Ceres (departamento San Cristóbal).
La decisión fue tomada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Álamo, a raíz del pedido formulado por el fiscal Emiliano Odriozola en el marco de una audiencia de revisión de las medidas cautelares que se desarrolló en los tribunales de San Cristóbal.
Odriozola explicó que “el abogado defensor solicitó la libertad bajo medidas alternativas del imputado, ante lo cual nos opusimos y pedimos la prórroga de la preventiva por todo el tiempo del proceso”
“Argumentamos que la Defensa no pudo contrarrestar las evidencias que aportamos cuando se dictó la prisión preventiva”, remarcó el fiscal. En tal sentido, hizo hincapié en que “la jueza consideró que los resultados de la pericia mecánica le dan razón a la teoría de la Fiscalía”.
El fiscal sostuvo en la audiencia que “siguen latentes los peligros procesales y que la magistrada consideró que no se acompañaron evidencias nuevas que permitan revertir la situación del hombre investigado”.
“Para disponer la continuidad de la prisión preventiva, la jueza tuvo en cuenta además la vulnerabilidad de la persona agredida por su condición de mujer, por resultar víctima en un contexto de violencia de género y por estar cursando un embarazo de siete meses”, agregó Odriozola.
Odriozola recordó que “el hecho ilícito fue cometido en horas de la madrugada del domingo 23 de noviembre del año pasado”.
Relató el fiscal que “el imputado agredió físicamente a su pareja conviviente que, en ese momento, estaba embarazada de 11 semanas y media”. Además, precisó que “la golpeó luego de haber ido al local bailable Freedom, y la dejó sola y sin auxilio en una plaza cercana hasta que fue ayudada por un familiar”.
El fiscal del MPA agregó que “como consecuencia de los golpes, la mujer sufrió fractura desplazada de cadera izquierda, por lo que tuvo que ser atendida en el hospital local y, en virtud de la gravedad que revestían las lesiones, fue trasladada al hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde fue intervenida quirúrgicamente”.
“El imputado actuó con pleno conocimiento y voluntad respecto del alcance de sus actos en un claro contexto de violencia familiar y de género”, concluyó el fiscal.
Al hombre de 20 años se lo investiga por la autoría de lesiones graves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.