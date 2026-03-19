Judiciales

Continuará en prisión preventiva un hombre al que se investiga por un hecho de violencia de género en Ceres

Así fue resuelto por la jueza Cecilia Álamo en una audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo en los tribunales de San Cristóbal. El fiscal a cargo de la investigación es Emiliano Odriozola, quien solicitó que se extienda la privación de la libertad durante todo el proceso.