Ante el Concejo

Con foco en el ahorro y la gestión hídrica, Paula Mitre dio inicio al año legislativo en Vera

En su discurso inaugural, la intendente destacó el saneamiento de las cuentas públicas, la alianza estratégica con el Gobierno Provincial y anunció la ejecución de 90 cuadras de iluminación LED. Convocó a la ciudadanía a "recuperar la confianza en el sistema democrático".