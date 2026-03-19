Con foco en el ahorro y la gestión hídrica, Paula Mitre dio inicio al año legislativo en Vera

En un acto que contó con la presencia de todo el arco institucional de la ciudad, la intendente de Vera, Paula Mitre, dejó inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal.
En su discurso inaugural, la intendente destacó el saneamiento de las cuentas públicas, la alianza estratégica con el Gobierno Provincial y anunció la ejecución de 90 cuadras de iluminación LED. Convocó a la ciudadanía a "recuperar la confianza en el sistema democrático".
En un acto que contó con la presencia de todo el arco institucional de la ciudad, la intendente de Vera, Paula Mitre, dejó inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal.
Tras las palabras de bienvenida del presidente del cuerpo, Javier Barbona, la mandataria brindó un pormenorizado informe de gestión apoyado en material visual, donde combinó el balance del 2025 con los desafíos para el año en curso.
Uno de los ejes centrales del discurso fue el plan de infraestructura urbana.
La intendente calificó al desagüe de calle Belgrano como “la obra más ambiciosa de los verenses”, enmarcada en un proyecto integral para el manejo de excedentes pluviales que incluye la limpieza y adecuación de canales de protección.
En materia de servicios, anunció la expansión del programa “Vera Ilumina”, que contempla el recambio de luminarias de sodio por tecnología LED en 90 cuadras distribuidas en cinco zonas estratégicas de la ciudad.
Asimismo, ratificó el compromiso de avanzar con las gestiones para la ampliación de la red de cloacas y los estudios de factibilidad para la futura llegada del gas natural.
Hacia el cierre, la titular del Ejecutivo anunció el lanzamiento de “La Muni en tu barrio”, un programa de atención territorial para descentralizar la respuesta a las necesidades vecinales.
También confirmó la continuidad de la agenda cultural y los cursos de capacitación en los distritos, mencionando obras puntuales como el puente sobre el arroyo El Tigre y la regularización dominial en Espín.
Finalmente, Mitre realizó un fuerte llamado a la participación ciudadana: “Invito a los verenses a abandonar la apatía y volver a ser protagonistas del debate de ideas. Es necesario recuperar la confianza en la dirigencia a través de un diálogo con madurez, ética y respeto”, concluyó ante la presencia de los ediles Mario Souilhé, Marcos Rubianes, Claudio Bieler, Ana Paula Cappelo y Federico Moral.
Mitre marcó una clara diferencia en la relación con los otros niveles del Estado. Mientras destacó la “adecuada y generosa respuesta” del Gobierno Provincial para sostener programas de ejecución continua, lanzó un duro reclamo a la Casa Rosada por el incumplimiento en materia habitacional.
“Exigimos los fondos otorgados oportunamente, pero nunca transferidos, para la construcción de las 72 viviendas del barrio Sección Quintas”, enfatizó.
En contrapartida, celebró que la buena administración local y la capacidad de ahorro permitieron no utilizar los fondos de Obras Menores para gastos corrientes, destinándolos exclusivamente a la capitalización del municipio mediante la compra de nueva maquinaria