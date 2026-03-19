#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Disertará Cristian Speratti

Mucho más que notas musicales: el Programa Intercomunal de Bandas y una apuesta a la salud emocional

El Programa Intercomunal de Bandas, que reúne a la Banda Comunal de Felicia y al Ensamble de Vientos de la Comuna de Pilar, continúa consolidándose como una propuesta que trasciende lo artístico, promoviendo formación integral, valores comunitarios y redes humanas a través de la música. El jueves 30 de abril, el auditorio de la Cooperativa Guillermo Lehmann será escenario de un encuentro especial con el disertante Cristian Speratti.

“La música de tu vida”: un programa intercomunal que transforma a través del arte“La música de tu vida”: un programa intercomunal que transforma a través del arte
Seguinos en
Por: 

La música vuelve a posicionarse como un motor de desarrollo humano y social en la región con el Programa Intercomunal de Bandas, una iniciativa que integra a la Banda Comunal de Felicia y al Ensamble de Vientos de la Comuna de Pilar.

Bajo el lema “La Música de Tu Vida”, el programa propone una experiencia que va más allá de la interpretación musical, entendiendo que formar músicos es también formar ciudadanos.

El evento se llevará a cabo el próximo jueves 30 de abril, a las 19:30, en el Auditorio de la Cooperativa Guillermo Lehmann en Pilar.

Música sin fronteras“La música de tu vida”: un programa intercomunal que transforma a través del arte

Bajo la premisa de que "nadie suena solo", la jornada busca rescatar el valor del encuentro real y la presencia genuina en un contexto marcado por la inmediatez de la virtualidad. El programa no solo busca enseñar a tocar un instrumento, sino también fomentar habilidades sociales, emocionales y humanas esenciales para la vida cotidiana.

En cada ensayo, cada encuentro y cada presentación, se fortalecen valores como el compromiso, la responsabilidad, la escucha activa y el trabajo en equipo. Para los organizadores, cada músico es parte de una red humana que se sostiene en el respeto, la empatía y la cooperación.

Vínculos reales en un mundo virtual

En un contexto donde las relaciones muchas veces se ven mediadas por la virtualidad y la inmediatez, la propuesta intercomunal invita a recuperar el valor del encuentro presencial y del tiempo compartido.

Música sin fronteras“La música de tu vida”: un programa intercomunal que transforma a través del arte

Ritmo, armonía y melodía se transforman en símbolos para reflexionar sobre la importancia de los vínculos y su impacto en la salud emocional.

Cada participante, al igual que un instrumento dentro de un pentagrama, contribuye a construir una melodía colectiva que fortalece la comunidad.

Reflexión y construcción colectiva

El encuentro contará con la disertación de Cristian Speratti, especialista en procesos formativos y desarrollo humano. Speratti, quien cuenta con una amplia trayectoria acompañando grupos en ámbitos educativos y culturales, llevará adelante una dinámica de intercambio orientada a potenciar el trabajo en equipo y mejorar la comunicación.

Mirá tambiénLa Filarmónica y el Coro Polifónico se unen en un concierto especial en Humboldt

Utilizando conceptos como ritmo, armonía y melodía de forma simbólica, la charla ofrecerá herramientas prácticas para cuidar la salud emocional y fortalecer los lazos dentro de los espacios creativos.

La propuesta está dirigida no solo a músicos y docentes, sino a todas aquellas personas vinculadas al sector cultural que ven en el arte un motor de encuentro.

Mirá también150 años de la Sociedad de Canto Harmonie: el corazón coral que nació con la colonia San Carlos

Con el Programa Intercomunal de Bandas, Felicia y Pilar consolidan un modelo donde la música se convierte en instrumento de transformación, educación y encuentro, recordando que cada nota y cada voz forman parte de una melodía mayor: la construcción de comunidades más unidas y solidarias.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Las Colonias
Eventos Culturales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro