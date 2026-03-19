Disertará Cristian Speratti

Mucho más que notas musicales: el Programa Intercomunal de Bandas y una apuesta a la salud emocional

El Programa Intercomunal de Bandas, que reúne a la Banda Comunal de Felicia y al Ensamble de Vientos de la Comuna de Pilar, continúa consolidándose como una propuesta que trasciende lo artístico, promoviendo formación integral, valores comunitarios y redes humanas a través de la música. El jueves 30 de abril, el auditorio de la Cooperativa Guillermo Lehmann será escenario de un encuentro especial con el disertante Cristian Speratti.