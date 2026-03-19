Mucho más que notas musicales: el Programa Intercomunal de Bandas y una apuesta a la salud emocional

La música vuelve a posicionarse como un motor de desarrollo humano y social en la región con el Programa Intercomunal de Bandas, una iniciativa que integra a la Banda Comunal de Felicia y al Ensamble de Vientos de la Comuna de Pilar.
El Programa Intercomunal de Bandas, que reúne a la Banda Comunal de Felicia y al Ensamble de Vientos de la Comuna de Pilar, continúa consolidándose como una propuesta que trasciende lo artístico, promoviendo formación integral, valores comunitarios y redes humanas a través de la música. El jueves 30 de abril, el auditorio de la Cooperativa Guillermo Lehmann será escenario de un encuentro especial con el disertante Cristian Speratti.
La música vuelve a posicionarse como un motor de desarrollo humano y social en la región con el Programa Intercomunal de Bandas, una iniciativa que integra a la Banda Comunal de Felicia y al Ensamble de Vientos de la Comuna de Pilar.
Bajo el lema “La Música de Tu Vida”, el programa propone una experiencia que va más allá de la interpretación musical, entendiendo que formar músicos es también formar ciudadanos.
El evento se llevará a cabo el próximo jueves 30 de abril, a las 19:30, en el Auditorio de la Cooperativa Guillermo Lehmann en Pilar.
Bajo la premisa de que "nadie suena solo", la jornada busca rescatar el valor del encuentro real y la presencia genuina en un contexto marcado por la inmediatez de la virtualidad. El programa no solo busca enseñar a tocar un instrumento, sino también fomentar habilidades sociales, emocionales y humanas esenciales para la vida cotidiana.
En cada ensayo, cada encuentro y cada presentación, se fortalecen valores como el compromiso, la responsabilidad, la escucha activa y el trabajo en equipo. Para los organizadores, cada músico es parte de una red humana que se sostiene en el respeto, la empatía y la cooperación.
En un contexto donde las relaciones muchas veces se ven mediadas por la virtualidad y la inmediatez, la propuesta intercomunal invita a recuperar el valor del encuentro presencial y del tiempo compartido.
Ritmo, armonía y melodía se transforman en símbolos para reflexionar sobre la importancia de los vínculos y su impacto en la salud emocional.
Cada participante, al igual que un instrumento dentro de un pentagrama, contribuye a construir una melodía colectiva que fortalece la comunidad.
El encuentro contará con la disertación de Cristian Speratti, especialista en procesos formativos y desarrollo humano. Speratti, quien cuenta con una amplia trayectoria acompañando grupos en ámbitos educativos y culturales, llevará adelante una dinámica de intercambio orientada a potenciar el trabajo en equipo y mejorar la comunicación.
Utilizando conceptos como ritmo, armonía y melodía de forma simbólica, la charla ofrecerá herramientas prácticas para cuidar la salud emocional y fortalecer los lazos dentro de los espacios creativos.
La propuesta está dirigida no solo a músicos y docentes, sino a todas aquellas personas vinculadas al sector cultural que ven en el arte un motor de encuentro.
Con el Programa Intercomunal de Bandas, Felicia y Pilar consolidan un modelo donde la música se convierte en instrumento de transformación, educación y encuentro, recordando que cada nota y cada voz forman parte de una melodía mayor: la construcción de comunidades más unidas y solidarias.