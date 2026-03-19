"Retro Sinfónico"

La Filarmónica y el Coro Polifónico se unen en un concierto especial en Humboldt

La Orquesta Filarmónica Comunal de Humboldt presentará “Retro Sinfónico”, un espectáculo que propone un recorrido por grandes clásicos del cine, el pop y el rock internacional. Con la participación del Coro Polifónico Comunal, la cita será el domingo 29 a las 19 en el Salón CAJU, con entrada libre y gratuita.