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"Retro Sinfónico"

La Filarmónica y el Coro Polifónico se unen en un concierto especial en Humboldt

La Orquesta Filarmónica Comunal de Humboldt presentará “Retro Sinfónico”, un espectáculo que propone un recorrido por grandes clásicos del cine, el pop y el rock internacional. Con la participación del Coro Polifónico Comunal, la cita será el domingo 29 a las 19 en el Salón CAJU, con entrada libre y gratuita.

“Retro Sinfónico”: una noche para revivir clásicos con sello local en Humboldt “Retro Sinfónico”: una noche para revivir clásicos con sello local en Humboldt
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La localidad de Humboldt se prepara para vivir una velada especial donde la música será protagonista y puente hacia distintas épocas.

“Se está trabajando fuertemente con el objetivo de visibilizar y poner en valor a las escuelas orquestas y agrupaciones musicales", indicaron desde el Ministerio de Cultura.“Retro Sinfónico”: una noche para revivir clásicos con sello local en Humboldt

La Orquesta Filarmónica Comunal presentará “Retro Sinfónico”, un espectáculo pensado para invitar al público a un recorrido emocional a través de grandes clásicos del cine, el pop y el rock internacional.

Propuesta

La propuesta promete una experiencia diferente, en la que los sonidos sinfónicos se fusionarán con canciones icónicas que marcaron generaciones, reinterpretadas con la impronta y el talento de los músicos locales.

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Este tipo de iniciativas no solo destacan por su valor artístico, sino también por acercar repertorios universales a la comunidad, en un formato accesible y de alta calidad.

Uno de los puntos destacados de la noche será la participación especial del Coro Polifónico Comunal, que aportará una dimensión vocal al espectáculo, enriqueciendo los arreglos y generando momentos de gran intensidad interpretativa.

“Se está trabajando fuertemente con el objetivo de visibilizar y poner en valor a las escuelas orquestas y agrupaciones musicales", indicaron desde el Ministerio de Cultura.“Retro Sinfónico”: una noche para revivir clásicos con sello local en Humboldt

La combinación entre orquesta y coro augura una puesta en escena cargada de matices, capaz de conectar con públicos de todas las edades.

En el Salón del Club Juventud Unida

El concierto se llevará a cabo el domingo 29 a las 19 horas en el Salón CAJU, con entrada libre y gratuita, lo que refuerza el carácter inclusivo de la propuesta cultural.

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Se espera una importante concurrencia de vecinos de la localidad y la región, que podrán disfrutar de una noche pensada para emocionarse, recordar y redescubrir clásicos desde una nueva perspectiva.

Con “Retro Sinfónico”, Humboldt vuelve a apostar por la cultura como espacio de encuentro, consolidando una agenda artística que pone en valor el trabajo de sus instituciones y el talento de sus artistas locales.

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