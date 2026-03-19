La Filarmónica y el Coro Polifónico se unen en un concierto especial en Humboldt

La localidad de Humboldt se prepara para vivir una velada especial donde la música será protagonista y puente hacia distintas épocas.
La Orquesta Filarmónica Comunal de Humboldt presentará “Retro Sinfónico”, un espectáculo que propone un recorrido por grandes clásicos del cine, el pop y el rock internacional. Con la participación del Coro Polifónico Comunal, la cita será el domingo 29 a las 19 en el Salón CAJU, con entrada libre y gratuita.
La localidad de Humboldt se prepara para vivir una velada especial donde la música será protagonista y puente hacia distintas épocas.
La Orquesta Filarmónica Comunal presentará “Retro Sinfónico”, un espectáculo pensado para invitar al público a un recorrido emocional a través de grandes clásicos del cine, el pop y el rock internacional.
La propuesta promete una experiencia diferente, en la que los sonidos sinfónicos se fusionarán con canciones icónicas que marcaron generaciones, reinterpretadas con la impronta y el talento de los músicos locales.
Este tipo de iniciativas no solo destacan por su valor artístico, sino también por acercar repertorios universales a la comunidad, en un formato accesible y de alta calidad.
Uno de los puntos destacados de la noche será la participación especial del Coro Polifónico Comunal, que aportará una dimensión vocal al espectáculo, enriqueciendo los arreglos y generando momentos de gran intensidad interpretativa.
La combinación entre orquesta y coro augura una puesta en escena cargada de matices, capaz de conectar con públicos de todas las edades.
El concierto se llevará a cabo el domingo 29 a las 19 horas en el Salón CAJU, con entrada libre y gratuita, lo que refuerza el carácter inclusivo de la propuesta cultural.
Se espera una importante concurrencia de vecinos de la localidad y la región, que podrán disfrutar de una noche pensada para emocionarse, recordar y redescubrir clásicos desde una nueva perspectiva.
Con “Retro Sinfónico”, Humboldt vuelve a apostar por la cultura como espacio de encuentro, consolidando una agenda artística que pone en valor el trabajo de sus instituciones y el talento de sus artistas locales.