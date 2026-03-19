Alumnos de San Lorenzo diseñan el futuro de la ciudad: arranca el PP Joven 2026

La ciudad de San Lorenzo dio el primer paso formal para una nueva edición de uno de sus programas más emblemáticos de formación ciudadana: el Presupuesto Participativo (PP) Joven.
El intendente Leonardo Raimundo encabezó la presentación ante directivos escolares. Los alumnos de 4to, 5to y 6to año diseñarán proyectos para la ciudad que serán votados por sus pares y ejecutados en 2027.
La ciudad de San Lorenzo dio el primer paso formal para una nueva edición de uno de sus programas más emblemáticos de formación ciudadana: el Presupuesto Participativo (PP) Joven.
Este miércoles, en las instalaciones del Espacio Coworking, el equipo técnico del programa junto a las máximas autoridades municipales mantuvieron un encuentro clave con directivos de escuelas secundarias locales para delinear el cronograma de trabajo de este año.
El intendente Leonardo Raimundo, acompañado por el secretario de Coordinación General, Alejandro Cabral, destacó la importancia de este espacio como un "ejercicio de democracia directa".
El objetivo central de esta primera etapa es que los docentes actúen como nexo para que los estudiantes comiencen a identificar necesidades comunitarias y a dar forma a sus propuestas.
El proceso está diseñado para acompañar a los jóvenes en cada etapa de la formulación de proyectos. Tras esta reunión con directivos, el equipo técnico municipal visitará los establecimientos educativos para presentar el programa a los alumnos y realizar un seguimiento del avance de las ideas.
El cronograma ya tiene una fecha marcada en rojo: el 19 de junio. Ese día, en el Centro Cultural, los delegados de 4º, 5º y 6º año de todas las instituciones de la ciudad presentarán formalmente sus iniciativas.
Posteriormente, las áreas técnicas del municipio evaluarán la factibilidad de cada planteo bajo tres ejes estrictos:
Criterio Jurídico: que la propuesta se encuadre en las normativas vigentes.
Criterio Técnico: que la Municipalidad cuente con las herramientas para realizarla.
Criterio Económico: que se ajuste a la partida presupuestaria asignada.
Una de las particularidades del PP Joven en San Lorenzo es que la elección final queda exclusivamente en manos de los destinatarios. Aquellos proyectos que superen el filtro de factibilidad serán sometidos a una votación electrónica, en la que podrán participar todos los alumnos sanlorencinos mayores de 16 años.
Los proyectos ganadores, seleccionados por el voto de sus pares, se integrarán al presupuesto municipal para ser ejecutados durante el ejercicio 2027.
Según explicaron desde el municipio, las temáticas suelen ser variadas, abarcando desde salud mental y problemáticas pedagógicas hasta iniciativas vinculadas a la inserción laboral y el medio ambiente.