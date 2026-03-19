Voz y voto

Alumnos de San Lorenzo diseñan el futuro de la ciudad: arranca el PP Joven 2026

El intendente Leonardo Raimundo encabezó la presentación ante directivos escolares. Los alumnos de 4to, 5to y 6to año diseñarán proyectos para la ciudad que serán votados por sus pares y ejecutados en 2027.