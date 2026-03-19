Ramona: gestionan la continuidad de una obra hídrica estratégica para el casco urbano
Autoridades locales mantuvieron un encuentro con autoridades provinciales para avanzar en el revestimiento del canal perimetral. El proyecto busca optimizar el drenaje ante el pronóstico de lluvias intensas y proteger la infraestructura vial.
Ramona: avanzan las gestiones ante Provincia para completar el revestimiento del canal perimetral
En el marco de un plan estratégico de infraestructura que busca blindar a la localidad ante los desafíos climáticos, la Comuna de Ramona avanza en las gestiones para completar una obra clave: el revestimiento del canal perimetral que rodea la traza urbana en el sector noroeste.
Con este objetivo, el presidente comunal, José Barbero, encabezó una reunión técnica con el ingeniero Jonatan Roberto, director de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.
Durante el encuentro, se analizaron las alternativas técnicas para dar continuidad a un proyecto que ya cuenta con 600 metros lineales ejecutados en etapas anteriores, gracias al trabajo conjunto entre el municipio y el Ministerio de Obras Públicas.
Prevención y seguridad urbana
La importancia de esta obra trasciende el simple escurrimiento. Según explicaron desde la Comuna, el revestimiento del canal permite una limpieza más eficiente del cauce y, fundamentalmente, evita la erosión de los taludes. Esta protección es vital para garantizar la estabilidad de las calzadas linderas y la integridad de las viviendas del sector.
Ante los pronósticos de temporadas de precipitaciones intensas, optimizar el drenaje de excedentes hídricos se ha convertido en una prioridad para la gestión local. El compromiso de la provincia para el seguimiento técnico y financiero resulta determinante para completar los tramos restantes de esta defensa urbana.
Mantenimiento vial preventivo
En sintonía con las mejoras en infraestructura, personal comunal se encuentra abocado a un intenso programa de mantenimiento de pavimentos. Las tareas se centran en el sellado de juntas y grietas mediante la aplicación de asfalto en caliente.
Ramona: avanzan las gestiones ante Provincia para completar el revestimiento del canal perimetral
Este proceso, que incluye la limpieza profunda y el soplado de las hendiduras, busca impedir la filtración de agua hacia la base del hormigón, principal causa de la formación de baches y hundimientos. "Es una inversión mucho más económica que la reconstrucción total y mejora sensiblemente la transitabilidad y la seguridad vial", destacaron desde el equipo de trabajo de Barbero.
Lanzamiento de la agenda cultural
Más allá de las obras de hormigón, Ramona se prepara para el inicio de su ciclo anual de Talleres Culturales. El Área de Cultura mantuvo una reunión con talleristas y referentes locales para delinear el cronograma 2026, que incluirá disciplinas artísticas, oficios y expresiones tradicionales.
La propuesta, que abarca desde niños hasta adultos mayores, tiene como eje central el fomento de los lazos comunitarios. El presidente comunal aprovechó el encuentro para agradecer el compromiso de los responsables de cada espacio, subrayando que estos talleres son fundamentales para generar sentido de pertenencia en la localidad.