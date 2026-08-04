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Prisión preventiva para un hombre investigado por el abuso sexual reiterado de dos niñas en Ceres

La medida fue ordenada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria a pedido de la fiscal Hemilce Fissore. La investigación atribuye al imputado, de 54 años, delitos de abuso sexual agravado cometidos en reiteradas oportunidades contra dos hermanas de su entorno familiar.

Ceres: dictaron la prisión preventiva para un hombre acusado de abusar sexualmente de dos niñasCeres: dictaron la prisión preventiva para un hombre acusado de abusar sexualmente de dos niñas
 14:34
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Quedó en prisión preventiva un hombre de 54 e iniciales JAG años que es investigado por el abuso sexual reiterado de dos niñas de su entorno familiar en Ceres (departamento San Cristóbal). Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Juan Gabriel Peralta, a raíz de un pedido formulado por la fiscal Hemilce Fissore en una audiencia que se desarrolló en los tribunales sancristobalenses.

La funcionaria del MPA valoró que “el magistrado consideró acreditadas la atribución delictiva y los riesgos procesales, razón por la cual dispuso la cautelar privativa de la libertad sin plazo”.

Vínculo familiar

Fissore afirmó que “los abusos sexuales fueron cometidos mediando violencia física y amenazas, en el marco del vínculo familiar del imputado con las dos niñas”, y agregó que “el hombre investigado actuó siempre con pleno conocimiento y voluntad respecto del alcance de sus actos”.

“Los ilícitos se concretaron en reiteradas oportunidades cuando las niñas transitaban el último tramo de su escolarización primaria y la primera parte del nivel secundario”, remarcó la fiscal.

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La representante del MPA aseguró que “el imputado cometió los abusos cuando visitaba la casa de campo donde las niñas –que son hermanas– vivían con su grupo familiar”. Fissore añadió que “a una de ellas, el imputado también la agredió sexualmente mientras la trasladaba en su moto luego de buscarla en la escuela”.

En la audiencia, la fiscal detalló que “el viernes 17 de julio pasado, el hombre de 54 años intentó abusar sexualmente de la menor de las hermanas en un momento en el que quedaron ellos dos solos en la casa del imputado, pero no logró concretar el ilícito porque la víctima se resistió y porque llegó al lugar la pareja del agresor”.

Peligrosidad procesal

“Al fundamentar su decisión de manera oral, el juez Peralta consideró que las evidencias que reunimos y presentamos eran suficientes, en esta instancia del proceso, para tener por acreditados los hechos atribuidos al imputado”, subrayó la fiscal Fissore.

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La funcionaria del MPA también hizo hincapié en que “el magistrado consideró que la pena en expectativa en caso de una condena sería de cumplimiento efectivo debido a la vulnerabilidad de las víctimas, a la gravedad de los ilícitos y a las calificaciones penales seleccionadas”.

La fiscal indicó que “Peralta también hizo referencia a la posibilidad de entorpecimiento probatorio y planteó la necesidad de cautelar una posible fuga del imputado” y concluyó que “el juez también remarcó la necesidad de resguardar los testimonios de las víctimas y de los testigos que aún deben ser entrevistados”.

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