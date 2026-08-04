Judiciales

Prisión preventiva para un hombre investigado por el abuso sexual reiterado de dos niñas en Ceres

La medida fue ordenada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria a pedido de la fiscal Hemilce Fissore. La investigación atribuye al imputado, de 54 años, delitos de abuso sexual agravado cometidos en reiteradas oportunidades contra dos hermanas de su entorno familiar.