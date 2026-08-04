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Comenzó en Avellaneda el ciclo de encuentros regionales para planificar la respuesta al fenómeno El Niño

Representantes de municipios y comunas de los departamentos General Obligado, Vera y San Javier participaron en Avellaneda de la primera jornada regional destinada a coordinar acciones preventivas y fortalecer los planes de contingencia ante el posible desarrollo del fenómeno climático El Niño durante el período 2026-2027.

En la oportunidad, se remarcó la necesidad de acelerar los planes de contingencia y limpieza de canales en cada localidad.En la oportunidad, se remarcó la necesidad de acelerar los planes de contingencia y limpieza de canales en cada localidad.
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El Centro Cultural Municipal de Avellaneda fue escenario del primer encuentro regional organizado para coordinar acciones preventivas frente al posible desarrollo del fenómeno climático El Niño durante el período 2026-2027. La jornada reunió a intendentes, presidentes comunales y equipos técnicos de los departamentos General Obligado, Vera y San Javier.

En la oportunidad, se remarcó la necesidad de acelerar los planes de contingencia y limpieza de canales en cada localidad.En la oportunidad, se remarcó la necesidad de acelerar los planes de contingencia y limpieza de canales en cada localidad.

La actividad estuvo orientada a fortalecer la planificación y la articulación entre los distintos niveles de gobierno con el objetivo de optimizar la respuesta ante eventuales precipitaciones intensas y sus posibles impactos en el territorio.

Coordinación para fortalecer la prevención

Durante el encuentro, especialistas de las áreas provinciales de Protección Civil, Recursos Hídricos, Agricultura y Ganadería, Vinculación Regional y Municipios y Comunas expusieron las principales líneas de trabajo previstas para cada región y repasaron las acciones de prevención que se vienen desarrollando en el territorio.

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Entre los temas abordados se destacó la necesidad de avanzar en la actualización de los planes de contingencia locales, fortalecer el funcionamiento de las Juntas Locales de Protección Civil y continuar con las tareas de limpieza y mantenimiento de canales y sistemas de drenaje para mejorar el escurrimiento del agua.

Asimismo, se remarcó la importancia de la coordinación entre los distintos organismos involucrados y de una planificación anticipada que permita responder con mayor eficacia ante posibles emergencias.

Intercambio de experiencias y consultas técnicas

La jornada también incluyó un espacio de intercambio entre los representantes de municipios y comunas y los equipos técnicos provinciales. Allí se analizaron consultas vinculadas con la elaboración de los planes de contingencia, la conformación de las Juntas Locales de Protección Civil, el manejo de los escurrimientos hídricos y otros aspectos relacionados con la gestión del riesgo.

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Del encuentro participaron, además, representantes de entidades locales y departamentales, sociedades rurales, fuerzas de seguridad y legisladores provinciales, quienes compartieron experiencias y analizaron las particularidades de cada región ante un posible escenario de lluvias superiores a las habituales.

El cronograma continuará en Rafaela y Ceres

La ronda de encuentros regionales continuará este martes con nuevas jornadas en Rafaela, destinadas a representantes de los departamentos Castellanos, Las Colonias y San Martín, y en Ceres, donde participarán autoridades de San Cristóbal y 9 de Julio.

Estos espacios buscan promover una planificación coordinada entre organismos provinciales y gobiernos locales, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta y reducir el impacto que puedan generar eventuales eventos climáticos asociados al fenómeno El Niño.

En la oportunidad, se remarcó la necesidad de acelerar los planes de contingencia y limpieza de canales en cada localidad.En la oportunidad, se remarcó la necesidad de acelerar los planes de contingencia y limpieza de canales en cada localidad.
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