En el norte provincial

Comenzó en Avellaneda el ciclo de encuentros regionales para planificar la respuesta al fenómeno El Niño

Representantes de municipios y comunas de los departamentos General Obligado, Vera y San Javier participaron en Avellaneda de la primera jornada regional destinada a coordinar acciones preventivas y fortalecer los planes de contingencia ante el posible desarrollo del fenómeno climático El Niño durante el período 2026-2027.