En el sur santafesino

Villa Gobernador Gálvez intensifica las obras de prevención ante la posible llegada de El Niño

Frente a los pronósticos que anticipan un escenario de mayores precipitaciones asociado al fenómeno climático El Niño, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez puso en marcha un plan integral de mantenimiento y saneamiento de canales, desagües e infraestructura hidráulica. Las tareas alcanzan distintos barrios y buscan optimizar el escurrimiento del agua para reducir el riesgo de anegamientos.