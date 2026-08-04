Villa Gobernador Gálvez puso en marcha un plan integral de mantenimiento y saneamiento de canales y desagües en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de anticiparse al escenario de lluvias intensas que podría generar el fenómeno climático El Niño.
Villa Gobernador Gálvez intensifica las obras de prevención ante la posible llegada de El Niño
Frente a los pronósticos que anticipan un escenario de mayores precipitaciones asociado al fenómeno climático El Niño, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez puso en marcha un plan integral de mantenimiento y saneamiento de canales, desagües e infraestructura hidráulica. Las tareas alcanzan distintos barrios y buscan optimizar el escurrimiento del agua para reducir el riesgo de anegamientos.
Las tareas, impulsadas por el Ejecutivo municipal, apuntan a mejorar la capacidad de drenaje de los principales canales y acelerar el escurrimiento del agua para reducir el riesgo de anegamientos en los barrios más vulnerables.
El secretario de Servicios y Espacios Públicos, Leandro Sánchez, explicó que el plan contempla el refuerzo de las intervenciones sobre los canales de mayor capacidad hidráulica, fundamentales para evacuar el agua de lluvia durante eventos meteorológicos de gran magnitud.
Obras estratégicas para mejorar el drenaje
Uno de los principales frentes de trabajo se desarrolla en el barrio Mi Tierra Mi Casa, donde comenzaron las tareas de rectificación de cuatro canales ubicados de manera perpendicular a calle Alta Gracia. Estos desagües desembocan en el Acceso a Cargill y posteriormente en la Ruta Provincial Nº 21, permitiendo aliviar el caudal de agua proveniente de la localidad de Alvear.
En barrio Ibarra, las cuadrillas municipales avanzan en la recuperación de un antiguo canal que había dejado de funcionar hace varios años. La intervención comprende más de 150 metros de excavación y rehabilitación, además de la construcción de un cruce de calle destinado a derivar el agua que llega desde calle Alberdi.
Intervenciones en distintos barrios de la ciudad
Las obras también alcanzan al barrio Mortelari, donde se intervino el Canal Casero a lo largo de unos 700 metros. Allí se realizó la rectificación completa de un tramo de aproximadamente 200 metros para mejorar su capacidad de conducción.
En tanto, en los barrios Resistencia y Ghiglione continúan los trabajos sobre el canal de avenida Alfonsín, donde se ejecuta una rectificación integral y un desvío de alrededor de 600 metros para disminuir el caudal que ingresa desde esa zona.
Por otra parte, en los barrios La Ribera y Coronel Aguirre se llevan adelante tareas de limpieza y zanjeo. El secretario de Obras Públicas, Fabián Nallino, explicó que el municipio mantiene un monitoreo permanente de los cauces para favorecer un rápido desagüe y reducir los riesgos de inundación. También destacó el funcionamiento de las cámaras compuertas instaladas sobre el Arroyo Saladillo, cuya función es impedir el ingreso de agua hacia la ciudad cuando aumenta el nivel del curso.
A estas intervenciones se suma la colocación de nuevas cañerías, cruces e ingresos vehiculares en distintos sectores urbanos, obras que forman parte del plan de mantenimiento de la infraestructura pluvial.
El municipio apeló al compromiso de los vecinos
Además de las obras, el municipio recordó la importancia de la colaboración de la comunidad para mantener despejados los sistemas de drenaje. En ese sentido, las autoridades destacaron la incorporación de más de 1.300 contenedores de residuos distribuidos en toda la ciudad, una inversión destinada a mejorar la gestión de los desechos urbanos.
Sin embargo, remarcaron que el esfuerzo de la administración debe ir acompañado por el compromiso ciudadano. Solicitaron a los vecinos mantener limpias las zanjas y desagües frente a sus viviendas, evitando arrojar botellas, bolsas, escombros u otros residuos que puedan obstruir el paso del agua.
Asimismo, recomendaron no depositar basura junto a los contenedores cuando estos se encuentren completos, ya que esos residuos suelen terminar en alcantarillas y sumideros, afectando el funcionamiento del sistema pluvial durante las lluvias.
Desde el municipio señalaron que la combinación de obras de infraestructura, mantenimiento permanente y participación ciudadana será clave para afrontar de la mejor manera un posible período de precipitaciones intensas asociado al fenómeno El Niño.