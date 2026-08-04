Con una destacada participación de vecinos y visitantes, Romang vivió este domingo una nueva edición de la Fiesta Provincial Suiza, una celebración que volvió a poner en valor las raíces culturales de la comunidad y el trabajo conjunto de instituciones, emprendedores y artistas locales.
Romang celebró una multitudinaria edición de la Fiesta Provincial Suiza
La Plaza San Martín fue el epicentro de una nueva edición de la Fiesta Provincial Suiza, que reunió a vecinos, instituciones y visitantes en una jornada cargada de tradición, cultura y propuestas para toda la familia.
Las actividades se desarrollaron en la Plaza San Martín, que durante toda la jornada se transformó en el principal punto de encuentro para las familias que disfrutaron de una variada propuesta de actividades culturales, gastronómicas y recreativas.
Un desfile para abrir la celebración
La programación comenzó con el tradicional desfile de instituciones de la ciudad, que recorrieron las calles céntricas acompañadas por el reconocimiento del público. Posteriormente se realizó el acto protocolar, encabezado por el intendente Sergio Ramseyer, junto a autoridades locales, representantes de entidades intermedias e integrantes de la colectividad suiza.
Durante la ceremonia se destacó el valor de esta festividad como un espacio para preservar y transmitir las tradiciones que forman parte de la historia y la identidad de Romang.
Emprendedores y tradiciones en la plaza
Finalizado el acto oficial, la Plaza San Martín recibió una nutrida feria de emprendedores y artesanos, donde el público pudo recorrer distintos stands con productos regionales, artesanías y elaboraciones típicas vinculadas a la cultura suiza.
La propuesta también incluyó espectáculos de danzas tradicionales y presentaciones artísticas que aportaron música, color y alegría a una jornada que convocó a familias de la ciudad y de localidades vecinas.
Una fiesta que fortalece la identidad local
La Fiesta Provincial Suiza volvió a consolidarse como uno de los acontecimientos culturales más representativos de Romang, promoviendo el encuentro entre vecinos y visitantes y fortaleciendo el sentido de pertenencia de la comunidad.
Desde la organización destacaron el compromiso de las instituciones, emprendedores, artistas y voluntarios que hicieron posible una nueva edición de esta celebración, que año tras año reafirma el valor de las fiestas populares como espacios de integración, participación y preservación del patrimonio cultural de la región.