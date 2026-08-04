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Proyectan la expansión del servicio de gas natural en Sunchales tras el avance del Gasoducto Regional Centro II

El municipio inició las gestiones para planificar la futura ampliación de la red de gas natural, una obra que dependerá de la finalización del Gasoducto Regional Centro II, prevista para fines de 2027. El objetivo es anticipar aspectos técnicos, financieros y organizativos para acelerar la llegada del servicio a nuevos sectores de la ciudad.