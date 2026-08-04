La ampliación de la red de gas natural en Sunchales comenzó a tomar forma a partir de una serie de reuniones entre el municipio y la empresa Litoral Gas, que permitirán sentar las bases para extender el servicio una vez finalizada la construcción del Gasoducto Regional Centro II, una obra considerada estratégica para el desarrollo de la región.
Proyectan la expansión del servicio de gas natural en Sunchales tras el avance del Gasoducto Regional Centro II
El municipio inició las gestiones para planificar la futura ampliación de la red de gas natural, una obra que dependerá de la finalización del Gasoducto Regional Centro II, prevista para fines de 2027. El objetivo es anticipar aspectos técnicos, financieros y organizativos para acelerar la llegada del servicio a nuevos sectores de la ciudad.
La extensión del servicio de gas natural representa un reclamo histórico de la comunidad sunchalense, ya que permitirá mejorar la calidad de vida de numerosas familias y fortalecer la competitividad del sector productivo e industrial, favoreciendo además el crecimiento urbano de la ciudad.
El Gasoducto Regional Centro II, clave para la expansión del servicio
En ese marco, Litoral Gas confirmó que asumió la finalización y habilitación del Gasoducto Regional Centro II dentro de su Plan de Inversiones 2025-2030. La obra, iniciada por el Estado nacional y paralizada durante varios años, tiene como horizonte de finalización fines de 2027.
Su puesta en funcionamiento será determinante para posibilitar la expansión del servicio de gas natural en Sunchales y otras localidades de la región.
Municipio y Litoral Gas coordinan las primeras acciones
Con ese escenario en perspectiva, el intendente Pablo Pinotti, acompañado por integrantes de su gabinete, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de Litoral Gas para comenzar a coordinar las acciones necesarias que permitan avanzar rápidamente con la ampliación de la red cuando el gasoducto entre en operación.
Durante el encuentro se analizaron distintos aspectos técnicos y organizativos indispensables para que la ciudad llegue preparada al inicio de las futuras obras. Entre los principales temas abordados figuró la necesidad de gestionar nuevos proveedores que puedan ejecutar las tareas de extensión de la red domiciliaria.
Asimismo, se evaluaron alternativas de financiamiento destinadas a facilitar que vecinos, comercios e industrias puedan afrontar tanto el costo de las conexiones externas como las instalaciones internas necesarias para acceder al servicio.
Planificación anticipada para llegar a más hogares e industrias
Otro de los ejes de la reunión fue la planificación de los futuros beneficiarios. La intención es organizar las obras por sectores para desarrollar una ejecución integral y optimizar los tiempos y recursos, permitiendo que la expansión del servicio alcance a la mayor cantidad posible de usuarios.
Desde el municipio remarcaron que iniciar estas gestiones con anticipación permitirá reducir los plazos administrativos y generar mejores condiciones para que, una vez habilitado el Gasoducto Regional Centro II, la ampliación de la red pueda comenzar con mayor rapidez.
La incorporación de nuevos usuarios al sistema de gas natural es considerada una inversión estratégica para el futuro de Sunchales, ya que no solo mejorará las condiciones de los hogares, sino que también brindará nuevas oportunidades para el desarrollo comercial, industrial y productivo de la ciudad.