Cientos de familias participaron este domingo de la celebración del Día de las Infancias en el Parque de la Agricultura de Esperanza, donde la Municipalidad, en conjunto con el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, organizó una jornada repleta de actividades recreativas, culturales y artísticas para niños, niñas y adultos.
El programa provincial "Yo vi tu corazón" pasó por Esperanza
El Parque de la Agricultura reunió este domingo a cientos de familias en una nueva celebración del Día de las Infancias. La actividad, organizada por la Municipalidad de Esperanza junto al Ministerio de Cultura de Santa Fe, tuvo como eje central el programa itinerante "Yo vi tu corazón", una propuesta que combinó espectáculos, juegos, música e intervenciones artísticas.
La propuesta tuvo como principal atractivo el programa provincial itinerante "Yo vi tu corazón", una iniciativa que recorre distintas localidades santafesinas con espectáculos y experiencias participativas que promueven el juego, la creatividad y la convivencia en los espacios públicos.
Una propuesta para disfrutar en familia
Durante toda la tarde, el parque se convirtió en un gran escenario al aire libre donde los asistentes pudieron disfrutar de obras teatrales, música en vivo, intervenciones artísticas, espacios de juego y diferentes actividades pensadas para todas las edades.
La iniciativa busca fomentar el encuentro entre las familias y fortalecer los vínculos comunitarios a través de propuestas culturales que invitan a compartir, crear y participar de manera colectiva.
Arte, juegos y participación comunitaria
Además de las actividades impulsadas por el programa provincial, la celebración contó con la participación de instituciones locales, artesanos, productores del programa Promuppes y microemprendedores, quienes ofrecieron sus productos y acompañaron la jornada con distintos espacios de exposición.
La amplia convocatoria consolidó una vez más al Parque de la Agricultura como uno de los principales escenarios para el desarrollo de eventos culturales y recreativos en la ciudad.
El valor del espacio público como lugar de encuentro
En el marco de la actividad, el intendente Rodrigo Müller destacó la importancia de que Esperanza haya sido una de las sedes elegidas para recibir el programa provincial y valoró el trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno de Santa Fe para acercar este tipo de propuestas a la comunidad.
El mandatario sostuvo que el Día de las Infancias representa una oportunidad para celebrar junto a los más pequeños, pero también para que los adultos recuperen recuerdos de su propia niñez y compartan tiempo de calidad en familia.
Asimismo, remarcó que el municipio desarrolla durante todo el año actividades deportivas, educativas, culturales y recreativas destinadas a niños y adolescentes, y ratificó la decisión de continuar trabajando de manera articulada con las instituciones de la ciudad y el gobierno provincial para generar más espacios de participación y encuentro.
La jornada concluyó con una importante respuesta del público y dejó en evidencia el interés de las familias por este tipo de propuestas, que combinan entretenimiento, cultura y participación comunitaria en un entorno al aire libre.