Departamento Las Colonias

El programa provincial "Yo vi tu corazón" pasó por Esperanza

El Parque de la Agricultura reunió este domingo a cientos de familias en una nueva celebración del Día de las Infancias. La actividad, organizada por la Municipalidad de Esperanza junto al Ministerio de Cultura de Santa Fe, tuvo como eje central el programa itinerante "Yo vi tu corazón", una propuesta que combinó espectáculos, juegos, música e intervenciones artísticas.