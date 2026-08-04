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Ninfa Leiva hizo historia: la jugadora de Defensores de La Costa se consagró campeona del mundo con Argentina

La hockista santafesina integró la Selección Argentina Máster +45 que conquistó el Mundial disputado en Rotterdam, Países Bajos. El equipo derrotó a Australia por penales en la final y alcanzó un nuevo título para el hockey argentino.

Un sueño mundial: Ninfa Leiva volvió de Países Bajos con la medalla de campeonaUn sueño mundial: Ninfa Leiva volvió de Países Bajos con la medalla de campeona
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La jugadora de hockey, de Defensores de La Costa está regresando de los Países Bajos con un logro inolvidable. Integrando la Selección Argentina femenina Máster +45, se consagró campeona del mundo tras vencer a Australia por penales en la final del Mundial Máster disputado en Rotterdam, luego de igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

De Defensores de La Costa a la cima del mundo: Ninfa Leiva celebró un nuevo título con la Selección ArgentinaDe Defensores de La Costa a la cima del mundo: Ninfa Leiva celebró un nuevo título con la Selección Argentina

Integrando la Selección Argentina femenina Máster +45, se consagró campeona del mundo tras vencer a Australia por penales en la final del Mundial Máster disputado en Paises Bajos, luego de igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

En diálogo con El Litoral, Leiva destacó la enorme exigencia del certamen y la emoción de alcanzar el título en una competencia que reunió a las mejores selecciones del mundo.

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«Estuvimos jugando la Copa Mundial Máster de hockey en Rotterdam. Fueron dos semanas muy intensas. Jugábamos dos días, descansábamos uno y nuevamente dos partidos más. En total disputamos siete encuentros, contando la final, así que fue una competencia muy exigente», relató.

De Defensores de La Costa a la cima del mundo: Ninfa Leiva celebró un nuevo título con la Selección ArgentinaDe Defensores de La Costa a la cima del mundo: Ninfa Leiva celebró un nuevo título con la Selección Argentina

La final enfrentó nuevamente a Argentina y Australia, en un partido muy equilibrado que se definió desde los penales australianos.

Partido parejo

«Fue un partido muy denso, muy peleado y muy parejo. Se disputó muchísimo en la mitad de la cancha y fue muy difícil que cualquiera de los dos equipos pudiera llegar con claridad al área rival. Terminamos 0 a 0 y la definición fue por penales», explicó.

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En la serie decisiva, la efectividad argentina y la actuación de la arquera fueron determinantes para quedarse con el campeonato.

Argentina cerró una actuación sobresaliente en el Mundial Masters 2026 al convertirse en tetracampeón del mundo, ratificando su protagonismo internacional y demostrando que el hockey argentino continúa siendo una referencia mundial también en las categorías Máster.

La definición

«Se tiran cinco penales por equipo. Nosotras convertimos el primero y Australia también. Después ellas tuvieron tres ejecuciones que no pudieron concretar. Nosotras erramos uno y otro fue atajado, pero nuestra compañera de Corrientes marcó el último penal y nuestra arquera atajó el último remate australiano. Así ganamos 2 a 1 y salimos campeonas del mundo en la categoría Más 45», recordó con orgullo.

De Defensores de La Costa a la cima del mundo: Ninfa Leiva celebró un nuevo título con la Selección ArgentinaDe Defensores de La Costa a la cima del mundo: Ninfa Leiva celebró un nuevo título con la Selección Argentina

En la definición, Luciana Pedemonte y la correntina Carolina Gómez convirtieron los goles que le dieron a Argentina una nueva consagración mundial.

Histórica

Leiva también destacó el excelente desempeño de toda la delegación argentina femenina, que tuvo una actuación histórica en el Mundial. «Son varias las categorías que lograron podios.

La selección femenina Más 40 también le ganó la final a Australia y salió campeona. Nosotras, en Más 45, repetimos el resultado frente a Australia, mientras que la categoría Más 50 venció a Inglaterra y también consiguió el título», comentó. En contraste, señaló que las selecciones masculinas no pudieron alcanzar los mismos resultados.

«Las categorías de varones terminaron octava y undécima, así que a ellos no les fue tan bien. Ahora, en los próximos días, comienza el Mundial para las categorías 55, 60 y 65 años», agregó. En la categoría +50, el equipo capitaneado por la histórica Vanina Oneto completó una campaña invicta para retener el título mundial conseguido dos años atrás en Auckland. En el camino a la consagración venció 7-0 a Canadá, 3-0 a Estados Unidos, 1-0 a España, 3-0 a Uruguay, 6-0 a Gales en cuartos de final, 5-1 a Australia en semifinales y 1-0 a Inglaterra en la final.

De Defensores de La Costa a la cima del mundo: Ninfa Leiva celebró un nuevo título con la Selección ArgentinaDe Defensores de La Costa a la cima del mundo: Ninfa Leiva celebró un nuevo título con la Selección Argentina

La conquista del título mundial representa un nuevo capítulo de éxito para el hockey argentino en la categoría Máster y refleja el alto nivel competitivo que mantienen las jugadoras nacionales, entre ellas Ninfa Leiva, quien llevó el nombre de la región a lo más alto del deporte internacional.

El camino al título

Fase de grupos: el conjunto argentino mantuvo un paso firme y terminó invicto en su zona. Partidos clave: consiguieron triunfos destacados como el 3-0 a Alliance y un 2-0 previo frente a Australia. Definición: tras empatar 0-0 en la final, la jerarquía en los penales le dio la copa a la Argentina.

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