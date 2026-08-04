Figura del norte santafesino

Ninfa Leiva hizo historia: la jugadora de Defensores de La Costa se consagró campeona del mundo con Argentina

La hockista santafesina integró la Selección Argentina Máster +45 que conquistó el Mundial disputado en Rotterdam, Países Bajos. El equipo derrotó a Australia por penales en la final y alcanzó un nuevo título para el hockey argentino.