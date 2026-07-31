San Justo

Borla acompañó la presentación del Festival de Colón ante el gobernador Maximiliano Pullaro

Dirigentes del Club Colón de San Justo fueron recibidos por el gobernador Maximiliano Pullaro para presentar oficialmente la 48ª edición del Certamen Argentino de Doma y Folklore, que se desarrollará del 11 al 13 de septiembre. El encuentro fue gestionado por el senador Rodrigo Borla, quien acompañó a la delegación durante la reunión en la Casa de Gobierno.