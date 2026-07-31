La organización del 48° Certamen Argentino de Doma y Folklore dio un nuevo paso en la promoción de uno de los eventos tradicionales más importantes del norte santafesino. Dirigentes del Club Colón de San Justo fueron recibidos por el gobernador Maximiliano Pullaro en la Casa de Gobierno de Santa Fe, donde presentaron oficialmente la edición 2026 del festival.
Borla acompañó la presentación del Festival de Colón ante el gobernador Maximiliano Pullaro
Dirigentes del Club Colón de San Justo fueron recibidos por el gobernador Maximiliano Pullaro para presentar oficialmente la 48ª edición del Certamen Argentino de Doma y Folklore, que se desarrollará del 11 al 13 de septiembre. El encuentro fue gestionado por el senador Rodrigo Borla, quien acompañó a la delegación durante la reunión en la Casa de Gobierno.
La reunión fue gestionada por el senador provincial Rodrigo Borla, quien recibió a la delegación en la capital santafesina y acompañó a los representantes de la institución durante el encuentro con el mandatario provincial.
Durante la audiencia, los dirigentes brindaron detalles de la programación y de la organización de un evento que cada año convoca a miles de visitantes de distintos puntos de la provincia y del país.
Tres jornadas con tradición, jineteadas y grandes espectáculos
El tradicional festival se desarrollará los días 11, 12 y 13 de septiembre en el predio Mercedes Alesso de Bieler, ubicado en el acceso sur de la ciudad de San Justo.
Como es habitual, la programación combinará las tradicionales competencias de jineteada con una destacada propuesta artística y cultural.
En el campo de doma se realizarán más de 250 montas, con la participación de reconocidas tropillas entabladas, mientras que sobre el escenario principal se presentarán más de 20 artistas de distintos géneros.
Entre los espectáculos confirmados figuran Sele Vera y Los Pampas, Piko Frank y La Nueva Luna, además de las tradicionales peñas folklóricas que forman parte de la identidad del certamen.
La propuesta se completará con un paseo de artesanos, espacios gastronómicos y un amplio sector de camping preparado para recibir a quienes lleguen desde diferentes localidades para disfrutar de las tres jornadas.
Un clásico que identifica a San Justo
Con casi cinco décadas de historia, el Certamen Argentino de Doma y Folklore del Club Colón se ha consolidado como uno de los encuentros criollos más importantes de la región, convocando cada año a miles de personas en torno a las tradiciones gauchas, la música popular y la cultura nacional.
La presentación ante el gobernador Pullaro forma parte de las acciones institucionales impulsadas para difundir el evento y fortalecer el acompañamiento provincial a una celebración que, además de su valor cultural, representa un importante movimiento turístico, económico y social para San Justo y toda la región.