La Municipalidad de San Lorenzo distinguió al bombero voluntario Iván Arcuri como Ciudadano Destacado, en reconocimiento a su participación en la misión humanitaria desarrollada en la República Bolivariana de Venezuela luego del terremoto registrado el 26 de junio.
San Lorenzo reconoció como Ciudadano Destacado al bombero Iván Arcuri por su misión humanitaria en Venezuela
El bombero voluntario Iván Arcuri fue declarado Ciudadano Destacado de San Lorenzo en reconocimiento a su participación en la misión de asistencia desplegada tras el terremoto que afectó a Venezuela el pasado 26 de junio. El homenaje pone en valor su compromiso, preparación y vocación de servicio en una de las emergencias internacionales más importantes del año.
La entrega de la distinción se realizó durante un encuentro encabezado por el intendente Leonardo Raimundo en la Sala de Prensa del municipio, donde el mandatario hizo entrega de una copia del Decreto Nº 235, que formaliza el reconocimiento, además de presentes alusivos.
Del acto también participaron familiares del homenajeado, la secretaria de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini; el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore; y la concejala Gimena Bulla.
Durante la ceremonia, Raimundo destacó no solo el desempeño de Arcuri en la misión internacional, sino también los valores que representa para la comunidad sanlorencina, al considerarlo un ejemplo de compromiso, solidaridad y vocación de servicio.
Una misión internacional de alta exigencia
El reconocimiento tiene como fundamento la participación de Arcuri en la Brigada USAR ARG15, un equipo integrado por 40 rescatistas de la provincia de Santa Fe especializados en búsqueda y rescate urbano en estructuras colapsadas.
La brigada fue convocada para colaborar con las autoridades venezolanas tras el sismo que afectó a ese país, desarrollando tareas de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria en las zonas más comprometidas por el desastre.
El decreto municipal destaca que integrar una brigada USAR implica alcanzar un elevado nivel de capacitación técnica y entrenamiento permanente, ya que sus integrantes deben cumplir rigurosos estándares nacionales e internacionales para intervenir en este tipo de emergencias.
Un ejemplo que trasciende las fronteras
En los fundamentos de la distinción, el municipio remarca que la participación de Iván Arcuri en una misión internacional refleja los principios que identifican al sistema de bomberos voluntarios: la solidaridad, la entrega desinteresada y el compromiso con la protección de la vida humana.
Asimismo, sostiene que su desempeño constituye un ejemplo para la comunidad y, especialmente, para las nuevas generaciones, al demostrar que la preparación profesional y la vocación de servicio pueden trascender las fronteras y ponerse al servicio de quienes más lo necesitan.
Con este reconocimiento, la Municipalidad de San Lorenzo puso en valor el trabajo de uno de sus vecinos en una operación humanitaria de alcance internacional, destacando el prestigio que representa para la ciudad contar con bomberos voluntarios capacitados para intervenir en escenarios de alta complejidad y llevar la solidaridad argentina a distintos lugares del mundo.