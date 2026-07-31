En el sur santafesino

San Lorenzo reconoció como Ciudadano Destacado al bombero Iván Arcuri por su misión humanitaria en Venezuela

El bombero voluntario Iván Arcuri fue declarado Ciudadano Destacado de San Lorenzo en reconocimiento a su participación en la misión de asistencia desplegada tras el terremoto que afectó a Venezuela el pasado 26 de junio. El homenaje pone en valor su compromiso, preparación y vocación de servicio en una de las emergencias internacionales más importantes del año.