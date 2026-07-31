La ciudad de Esperanza dio un nuevo paso en la consolidación de vínculos estratégicos con otras localidades de la Región Centro al firmar un Acuerdo Marco de Hermanamiento con las ciudades de San Francisco (Córdoba) y Nogoyá (Entre Ríos), una iniciativa orientada a fortalecer el desarrollo de la cadena láctea y promover acciones conjuntas en materia productiva.
Esperanza se integra a un corredor estratégico junto a San Francisco y Nogoyá
Las ciudades de Esperanza, San Francisco y Nogoyá firmaron un Acuerdo Marco de Hermanamiento que las declara "Ciudades Hermanas". El convenio busca consolidar una agenda conjunta para fortalecer la cadena láctea, promover la innovación y profundizar la integración productiva entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
La firma del convenio se realizó este martes en la ciudad cordobesa de San Francisco y estuvo encabezada por el intendente de Esperanza, Rodrigo Müller; el intendente anfitrión, Damián Bernarte; y el presidente municipal de Nogoyá, Bernardo Schneider.
A través del acuerdo, las tres localidades pasan a ser reconocidas como "Ciudades Hermanas", estableciendo un marco institucional de cooperación que permitirá desarrollar proyectos comunes en distintas áreas vinculadas al crecimiento económico y al desarrollo regional.
Una agenda común para impulsar la cadena láctea
El convenio contempla una amplia agenda de trabajo que tiene como eje central el fortalecimiento de la cadena láctea, una de las actividades productivas más representativas de las tres ciudades.
Entre las acciones previstas se encuentran el intercambio de experiencias en materia de desarrollo industrial, innovación tecnológica, planificación estratégica, educación, cultura, turismo y modernización del Estado.
Asimismo, las ciudades trabajarán de manera coordinada para consolidar el Corredor Lácteo de la Región Centro, impulsando la participación conjunta en exposiciones, ferias, congresos y rondas de negocios, además de gestionar financiamiento y asistencia técnica para proyectos de interés compartido.
Al referirse al alcance del acuerdo, Rodrigo Müller sostuvo que "este acuerdo representa una oportunidad para fortalecer el trabajo conjunto entre ciudades que comparten una misma identidad productiva y el desafío de seguir agregando valor a una de las principales actividades económicas de nuestra región".
El intendente agregó que "la integración, el intercambio de experiencias y la articulación entre los sectores público y privado son fundamentales para generar más desarrollo, innovación y oportunidades para nuestras comunidades. Esperanza tiene mucho para aportar y también mucho para aprender en este proceso de cooperación".
El respaldo de la Región Centro
La firma del hermanamiento tuvo lugar durante la XIX Junta de Gobernadores de la Región Centro, encuentro institucional en el que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, realizó el traspaso de la Presidencia Pro Témpore del bloque al mandatario entrerriano, Rogelio Frigerio, con la participación también del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
El acuerdo forma parte del programa "Ciudades Hermanadas" de la Región Centro, una iniciativa destinada a fortalecer la integración entre gobiernos locales mediante la cooperación institucional y el desarrollo de proyectos estratégicos que favorezcan la competitividad, la innovación y el crecimiento de las economías regionales.