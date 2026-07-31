En el marco de la Región Centro

Esperanza se integra a un corredor estratégico junto a San Francisco y Nogoyá

Las ciudades de Esperanza, San Francisco y Nogoyá firmaron un Acuerdo Marco de Hermanamiento que las declara "Ciudades Hermanas". El convenio busca consolidar una agenda conjunta para fortalecer la cadena láctea, promover la innovación y profundizar la integración productiva entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.