"Hay que prevenir, no alarmar"

Más de 200 productores analizaron el impacto de El Niño en una jornada de la Sociedad Rural de San Javier

Con una convocatoria que superó las 200 personas, la Sociedad Rural de San Javier reunió a productores, profesionales, funcionarios e instituciones para analizar las perspectivas climáticas de la campaña 2026/2027. El meteorólogo Leonardo de Benedictis advirtió sobre la probable consolidación del fenómeno de El Niño durante la primavera, aunque insistió en que la respuesta debe ser la planificación y no el alarmismo.