La posibilidad de un nuevo evento de El Niño durante la campaña agrícola 2026/2027 moviliza al sector agropecuario del norte santafesino.
Más de 200 productores analizaron el impacto de El Niño en una jornada de la Sociedad Rural de San Javier
Con una convocatoria que superó las 200 personas, la Sociedad Rural de San Javier reunió a productores, profesionales, funcionarios e instituciones para analizar las perspectivas climáticas de la campaña 2026/2027. El meteorólogo Leonardo de Benedictis advirtió sobre la probable consolidación del fenómeno de El Niño durante la primavera, aunque insistió en que la respuesta debe ser la planificación y no el alarmismo.
Con ese objetivo, la Sociedad Rural de San Javier organizó una jornada de capacitación que reunió a más de 200 productores, profesionales, funcionarios, estudiantes y representantes de distintas instituciones para analizar los escenarios climáticos previstos para los próximos meses y debatir estrategias de prevención.
El encuentro se desarrolló en la sede de la entidad ruralista y tuvo como principal disertante al reconocido meteorólogo Leonardo de Benedictis, quien estuvo acompañado por el presidente de la institución, el médico veterinario Robert Fernández.
Durante la apertura, Fernández destacó la importancia de generar espacios de capacitación para que el sector pueda tomar decisiones con mayor respaldo técnico.
"Es un honor contar con esta disertación sobre un tema que nos preocupa y nos ocupa. Desde la Sociedad Rural buscamos acercar información técnica y pronósticos confiables para que cada productor pueda tomar decisiones con mayor respaldo. La prevención comienza con el conocimiento", expresó.
El dirigente recordó además que la institución viene impulsando distintas instancias de formación durante el año, convencida de que la variabilidad climática obliga a planificar cada campaña con mayor precisión.
El Niño, el Paraná y la importancia de anticiparse
El eje central de la jornada estuvo a cargo de Leonardo de Benedictis, quien explicó que los modelos climáticos muestran una tendencia consistente hacia el fortalecimiento del fenómeno de El Niño durante la primavera, con mayores probabilidades de que sus efectos se manifiesten entre octubre y diciembre.
El especialista aclaró, sin embargo, que estos escenarios no deben interpretarse como anuncios de desastres inevitables.
"El mensaje no es generar miedo. Hay que prevenir, no alarmar. La información sirve para prepararnos y tomar mejores decisiones", afirmó.
Uno de los conceptos más destacados de la exposición fue la necesidad de observar el comportamiento de toda la cuenca del río Paraná y no únicamente las precipitaciones registradas en San Javier.
"Muchas veces nos concentramos solamente en lo que llueve acá, cuando en realidad el comportamiento de la cuenca alta del Paraná, especialmente en Brasil y Paraguay, es el que termina definiendo las grandes crecidas", explicó.
Según indicó, ese monitoreo integral permite anticipar escenarios con varias semanas e incluso meses de anticipación, brindando tiempo para que productores, municipios y organismos de emergencia diseñen planes de contingencia.
También advirtió sobre el riesgo de dejarse influenciar por mensajes alarmistas que suelen multiplicarse en redes sociales y algunos medios de comunicación.
"No hay que asustarse ni salir corriendo por un titular mediático. El objetivo es filtrar el alarmismo, apoyarnos en los datos históricos y diseñar una estrategia con tiempo."
En ese sentido, recordó que la meteorología moderna permite reducir significativamente la incertidumbre, aunque ningún pronóstico constituye una certeza absoluta.
Planificación conjunta para reducir riesgos
Tras la exposición técnica, el secretario General de la Municipalidad de San Javier, Marcial Bugnon, transmitió el saludo de la intendenta Ana Maribel González y detalló las acciones preventivas que el municipio viene desarrollando junto a la Junta Municipal de Protección Civil y distintas instituciones de la ciudad.
El funcionario señaló que el principal escenario de riesgo es la coincidencia entre un río Paraná con niveles elevados y lluvias intensas.
"Nuestra mayor preocupación es la combinación de río alto y lluvias copiosas. Ya tuvimos una prueba de organización el 15 de enero, cuando cayeron más de 200 milímetros en pocas horas y la respuesta fue coordinada entre todas las instituciones."
Bugnon explicó que el municipio mantiene tareas permanentes de mantenimiento de caminos rurales y desagües, al tiempo que trabaja junto al sector privado para disponer de maquinaria en caso de emergencia.
Respecto de la producción ganadera, recordó que la jurisdicción del SENASA en San Javier comprende unas 300.000 hectáreas y alrededor de 150.000 cabezas de ganado, de las cuales entre un 30 y un 40 por ciento permanecen en las islas.
"Los productores ya comenzaron el retiro preventivo de la hacienda. Además seguimos trabajando con un fondo rotatorio de alimento balanceado para pequeños productores y pusimos en funcionamiento corrales de encierre junto con la Sociedad Rural y el Gobierno provincial."
El funcionario confirmó además que existe un monitoreo permanente sobre la defensa costera y las cinco estaciones de bombeo de la ciudad, con el objetivo de minimizar el impacto de eventuales crecidas.
Una tarea que involucra a toda la región
Durante la jornada también participó Raúl Stefanazzi, asesor de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe, quien destacó la importancia de convertir la prevención en una política permanente.
"Estamos ocupándonos para prevenir, para armar un plan de contingencia y estar a disposición de las instituciones. Los recursos tienen que volver a la gente en forma de herramientas útiles para proteger a los vecinos y a los productores."
Asimismo, valoró el trabajo conjunto que vienen desarrollando las sociedades rurales del norte santafesino. "Cuando existe un objetivo común es mucho más fácil encontrar soluciones que beneficien a todos."
La capacitación concluyó con un intercambio entre productores, técnicos y especialistas sobre estrategias de manejo frente a un posible escenario de mayores precipitaciones durante la primavera.
El mensaje que atravesó toda la jornada fue coincidente: los indicadores climáticos invitan a mantener la atención sobre la evolución de El Niño, pero también dejan en claro que la mejor respuesta es la planificación anticipada. Productores, municipios e instituciones coincidieron en que contar con información científica confiable y fortalecer el trabajo coordinado permitirá reducir riesgos y afrontar con mejores herramientas los desafíos de la próxima campaña agrícola.
Antes del cierre, la Sociedad Rural de San Javier entregó un reconocimiento a Leonardo de Benedictis por su participación y agradeció el acompañamiento de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, el INTA San Javier, Agroservicios Selmi, Papas Don Cacho, Jorge Hoyos, los medios de comunicación y las más de 200 personas que participaron de una jornada que dejó una premisa compartida por todos: frente a un escenario climático desafiante, la mejor inversión sigue siendo la prevención y el conocimiento.