Borla acompañó las fiestas patronales de Colonia Angeloni y recorrió obras en la comunidad
Colonia Angeloni celebró sus fiestas patronales en honor a los Santos Ángeles Custodios con la presencia del senador Rodrigo Borla. Además, junto a la presidenta comunal Patricia Martínez recorrió obras en ejecución y entregó aportes a instituciones locales.
Borla fue recibido por la presidenta comunal, Patricia Martínez, con quien recorrió las obras de ripiado en distintas calles y los avances en el natatorio comunal.
Colonia Angeloni celebró este 2 de octubre sus fiestas patronales en honor a los Santos Ángeles Custodios, patronos de la capilla “María de los Ángeles y Santos Ángeles Custodios”, templo que en 2015 fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia tras un proyecto de ley impulsado por el senador Rodrigo Borla.
Además, con el correr de los años, el casco urbano y el distrito de la Colonia han marcado un progresivo camino vinculado al turismo rural con distintas actividades más que atrayentes para quienes quieran disfrutarlas.
El legislador departamental participó de los festejos y destacó el valor cultural y religioso del templo, que se ha convertido en un punto de referencia para vecinos y visitantes interesados en el turismo rural que la localidad desarrolla desde hace años.
Durante la jornada, Borla fue recibido por la presidenta comunal, Patricia Martínez, con quien recorrió las obras de ripiado en distintas calles y los avances en el natatorio comunal, trabajos que cuentan con financiamiento del Gobierno de la Provincia.
Asimismo, el senador mantuvo un encuentro con representantes de instituciones locales, a quienes entregó aportes destinados a fortalecer proyectos comunitarios y consolidar el desarrollo de esta pequeña pero productiva colonia del departamento San Justo.
