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Condenaron a más de seis años de prisión a un joven por abusar sexualmente de una niña en Calchaquí

El tribunal de Vera impuso una pena de seis años y ocho meses de cárcel a un hombre de 23 años, hallado culpable de abusar sexualmente de una menor de su entorno familiar. Los hechos ocurrieron cuando la víctima cursaba la escuela primaria.

Calchaquí: seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual contra una niñaCalchaquí: seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual contra una niña
 12:32
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Un hombre de 23 años fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por haber abusado sexualmente de una niña de su entorno en Calchaquí (departamento Vera).

La sentencia fue dispuesta por el juez Martín Gauna Chapero, en el marco de un juicio oral que finalizó ayer en los tribunales de Vera.

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La fiscal Paula Prieto representó al MPA en el debate. En tal sentido, valoró que “el juez consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos”, y planteó que “aguardaremos los fundamentos del fallo para evaluar los pasos a seguir”.

En una vivienda

Prieto indicó que “el condenado vulneró la integridad sexual de la víctima en reiteradas oportunidades en la época en la que ella transitaba su escolaridad primaria”.

Precisó que “los ilícitos tuvieron lugar en una vivienda en la que él residía junto con su madre, en ocasiones en las que la niña iba hasta allí para que esa mujer la cuide”, y aclaró que “él aprovechaba momentos en los que se quedaba a solas con la pequeña”.

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La funcionaria del MPA destacó que “en agosto de 2024, la víctima contó en el ámbito escolar que había sufrido abusos sexuales”, y agregó que “una integrante del equipo socioeducativo asignado a la institución a la que ella asiste radicó la denuncia correspondiente”.

Al respecto, mencionó que “a partir de diversas diligencias que incluyeron una entrevista en cámara Gesell a la niña, se pudo determinar la responsabilidad del condenado”.

Calificación penal

El hombre de 23 años fue condenado como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal. Sus iniciales son EAC. Se preserva su identidad para evitar la revictimización de la víctima, quien es de su entorno.

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