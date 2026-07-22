Judiciales

Condenaron a más de seis años de prisión a un joven por abusar sexualmente de una niña en Calchaquí

El tribunal de Vera impuso una pena de seis años y ocho meses de cárcel a un hombre de 23 años, hallado culpable de abusar sexualmente de una menor de su entorno familiar. Los hechos ocurrieron cuando la víctima cursaba la escuela primaria.