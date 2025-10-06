Incautaron réplica de arma de aire comprimido, gomera y cuchillo en una escuela de Reconquista

El hecho ocurrió en la Escuela Superior de Comercio N°43. El aviso del conflicto entre dos alumnos activó el protocolo de la institución, que culminó con el secuestro de los elementos y la intervención de las autoridades pertinentes.
El hecho ocurrió en la Escuela Superior de Comercio N°43. El aviso del conflicto entre dos alumnos activó el protocolo de la institución, que culminó con el secuestro de los elementos y la intervención de las autoridades pertinentes.
A las 17:45 hs. del viernes 3 de octubre, personal policial acudió a la Escuela Superior de Comercio N°43 de Reconquista tras ser alertado sobre la presencia de menores con armas.
Al llegar al establecimiento, la policía entrevistó a la directora, Norma Liliana Dolzani (56), quien relató que el personal de preceptoría dio aviso de un conflicto entre alumnos de segundo año, quienes supuestamente portaban un arma en su mochila.
Inmediatamente, se activó el protocolo institucional. Los alumnos involucrados fueron trasladados a la preceptoría y se convocó a sus progenitores.
Tras la revisión, se secuestraron los siguientes elementos que los menores tenían en su poder:
Una réplica de pistola de aire comprimido de color negro, calibre 4.5, con balines.
Una gomera (honda) junto a cascotes y piedras.
Un cuchillo con su vaina de cuero.
Los menores, de 13 y 14 años, fueron entregados a sus padres una vez finalizadas las diligencias.
Posteriormente, el caso fue puesto en conocimiento de la Secretaría de la Niñez para su seguimiento y abordaje. También se notificó al Fiscal de Menores en turno, Dr. Nicolás Maglier, quien dispuso las medidas correspondientes.
La policía procedió al secuestro formal de todos los elementos peligrosos incautados.
