Preocupante

Incautaron réplica de arma de aire comprimido, gomera y cuchillo en una escuela de Reconquista

Al llegar al establecimiento, la policía entrevistó a la directora, Norma Liliana Dolzani (56), quien relató que el personal de preceptoría dio aviso de un conflicto entre alumnos de segundo año, quienes supuestamente portaban un arma en su mochila.