Villa Guillermina celebra el Segundo Congreso Literario e Histórico de la "Gran Nación Guaranítica"
Un encuentro que une historia, literatura e identidad cultural en el norte santafesino. La propuesta busca revalorizar las instituciones locales y afianzar el sentido de comunidad, en una región donde la cultura sigue siendo motor de desarrollo y cohesión social.
La propuesta, organizada por la Comuna de Villa Guillermina junto a instituciones educativas y culturales locales. Foto: Archivo
Villa Guillermina volverá a convertirse este 9 de octubre en el epicentro de la cultura y la identidad regional con la realización del Segundo Congreso Literario e Histórico de la Gran Nación Guaranítica, en el marco del 121° aniversario de la fundación de la localidad. La propuesta, organizada por la Comuna de Villa Guillermina junto a instituciones educativas y culturales locales, busca fortalecer los lazos con las raíces guaraníticas que atraviesan la historia y la identidad del norte santafesino.
El evento es impulsado por un sólido entramado de instituciones: el Campamento Cultural N°9001 “Corazón de Quebracho”, la EEMPA N°1023 “San José de Calasanz”, la EETP y SO N°662 “Juan Bautista Cabral”, la Escuela Primaria para Jóvenes y Adultos N°2575 “Paula Albarracín de Sarmiento” y el Taller Manual N°3019 “René Omar Pucheta”. Todas ellas confluyen en un mismo propósito: preservar la memoria, rescatar valores y revalorizar el sentido de pertenencia.
Identidad, cultura y pertenencia
Hablar de Villa Guillermina es hablar de historia viva. Nacida en el corazón de la Cuña Boscosa santafesina, la localidad supo construir una identidad propia a partir del esfuerzo de sus trabajadores forestales, sus artistas y sus educadores. Hoy, esa historia se entrelaza con una mirada que trasciende fronteras y recupera la idea de una Gran Nación Guaranítica, concepto que remite a la unidad cultural que comparten Paraguay, el sur de Brasil y las provincias del norte argentino.
“El guaraní retã no significa solo una población o un pueblo, sino una patria, una tierra”, recuerdan los organizadores del congreso. En esa cosmovisión, la palabra avá —persona— expresa la esencia misma de una cultura que sobrevivió a la conquista y sigue viva en el lenguaje, la música y las tradiciones de la región.
El congreso se enmarca en una línea de trabajo que comenzó en 2024, durante el 120° aniversario de Villa Guillermina, y que busca consolidar un espacio anual de reflexión y encuentro entre historia, literatura y comunidad. En esta edición, se suman nuevas instituciones y una programación enriquecida que combina arte, investigación y participación estudiantil.
Formación, participación y mirada crítica
El Congreso Literario e Histórico tiene como objetivos fortalecer la identidad local, estimular la integración y promover el conocimiento histórico y literario de la cultura guaraní. A través de la lectura, el análisis de textos y las disertaciones de escritores y académicos de distintos países, los estudiantes y docentes podrán profundizar en las raíces culturales del norte argentino.
Durante el mes de septiembre, alumnos de las distintas escuelas participantes realizaron investigaciones sobre la vida y obra de los disertantes, abordando temas relacionados con la historia, las creencias y la música del pueblo. Estas actividades previas prepararon el terreno para el encuentro del 9 de octubre, que incluirá exposiciones, muestras artísticas y conferencias internacionales.
Una jornada con historia, música y palabra
El acto de apertura está previsto para las 8:30 horas, seguido por la muestra “Origen, voces ancestrales en las aulas”, de la artista Ana Paula Ocampo, quien propone un recorrido visual por la memoria y los símbolos de los pueblos guaraníticos.
A las 9:15, el reconocido músico Julio Cáceres, integrante del legendario grupo Los de Imaguaré, ofrecerá la charla “Chamamé, región y patria grande”, acompañada por interpretaciones de su cancionero que reflejan el espíritu de la Nación Guaranítica.
Por la tarde, la jornada contará con la participación del Magíster Osvaldo Olivera, director general del Instituto Superior de Bellas Artes del Paraguay, y la Dra. Estela Kobs, vicepresidenta de Escritoras Paraguayas Asociadas, quienes abordarán la dimensión literaria y artística de la identidad guaraní.
Luego será el turno de los representantes del Instituto del Chamamé de Campo Grande (Brasil), y de los escritores locales Ernesto “Lito” Grismaldi, Gustavo Toranzo, Marcela Acevedo y Susana Vera Coronel, quienes compartirán sus producciones y reflexiones sobre la historia, la literatura y la vida cotidiana en Villa Guillermina.
El cierre está previsto para las 17:00 horas, con la participación de docentes, estudiantes, autoridades comunales y público en general.
Un encuentro que trasciende generaciones
Más allá del carácter académico, el congreso se presenta como un espacio de diálogo intergeneracional, donde confluyen las voces de estudiantes, docentes, artistas y vecinos. La propuesta busca revalorizar las instituciones locales y afianzar el sentido de comunidad, en una región donde la cultura sigue siendo motor de desarrollo y cohesión social.
Villa Guillermina, integrante del “Camino del Tanino – Pueblos Forestales” y del Circuito Cultural Guaraní, reafirma así su compromiso con la memoria y la cultura. Este congreso no solo celebra su rica historia, sino que también proyecta hacia el futuro una mirada basada en la educación, la diversidad y la identidad compartida.
“Revalorizar nuestras raíces es construir un futuro con sentido”, expresan los organizadores. Y ese es, sin dudas, el espíritu que recorre cada instante de esta nueva edición del Congreso Literario e Histórico de la Gran Nación Guaranítica.
