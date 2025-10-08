Este jueves

Villa Guillermina celebra el Segundo Congreso Literario e Histórico de la "Gran Nación Guaranítica"

Un encuentro que une historia, literatura e identidad cultural en el norte santafesino. La propuesta busca revalorizar las instituciones locales y afianzar el sentido de comunidad, en una región donde la cultura sigue siendo motor de desarrollo y cohesión social.