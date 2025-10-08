#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Opinión

Bienestar cerebral: cuando cuidar la mente también es hacer gimnasia

El bienestar dejó de ser un lujo y se convierte en una necesidad para la salud mental, con la neurociencia mostrando cómo emociones, relaciones y hábitos diarios impactan directamente en el cerebro.

La neuroplasticidad permite que el cerebro cambie y se fortalezca a lo largo de la vida.
 10:16
Por: 

Por Verónica Dobronich

En la era de la hiperconexión y la inmediatez, el bienestar dejó de ser un concepto aspiracional para convertirse en una necesidad de supervivencia mental. Las neurociencias lo confirman: la manera en que gestionamos nuestras emociones, descansamos, nos relacionamos y entrenamos nuestra mente tiene un impacto directo en nuestra salud cerebral.

Mirá tambiénSeñales de manipulación emocional que afectan tu libertad

Durante años, el bienestar se redujo a una lista de hábitos físicos: comer sano, dormir bien, hacer ejercicio. Pero hoy sabemos que la neuroplasticidad —la capacidad del cerebro de cambiar su estructura y funciones a lo largo de la vida— se fortalece cuando cultivamos emociones positivas, gratitud y propósito.

Estudios del Greater Good Science Center de la Universidad de California muestran que quienes practican la gratitud tienen un 25% más de bienestar emocional sostenido y menor riesgo de ansiedad o depresión. Por su parte, el Harvard Study of Adult Development, la investigación longitudinal más extensa del mundo, concluye que las relaciones de calidad son el mejor predictor de felicidad y salud a largo plazo.

Las relaciones de calidad son el mejor predictor de felicidad y salud a largo plazo.Las relaciones de calidad son el mejor predictor de felicidad y salud a largo plazo.

No se trata de negar las emociones difíciles, sino de aprender a regularlas conscientemente. Las pausas activas, la respiración consciente o los espacios de desconexión tecnológica no son lujos, son actos de inteligencia emocional.

La neurociencia lo llama “higiene mental”: entrenar la mente como un músculo, con constancia, descanso y empatía.

Entrenar la mente como un músculo forma parte de la llamada “higiene mental”.Entrenar la mente como un músculo forma parte de la llamada “higiene mental”.

Tal vez el bienestar no sea un destino, sino una práctica cotidiana de autoconocimiento. Y, como toda práctica, mejora cuando la hacemos con conciencia y amabilidad hacia nosotros mismos.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Especial Nosotros
Salud Mental

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro