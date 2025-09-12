#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Opinión

Cuando el cansancio pesa más en el alma que en el cuerpo

El cansancio emocional no siempre se nota a simple vista, pero reconocerlo y atenderlo a tiempo es fundamental para mantener la salud mental y el bienestar diario.

Poner límites y aprender a decir “no” protege nuestra energía emocional.
 10:52
Por: 

Por Verónica Dobronich

Decimos “estoy cansado” casi de manera automática. Pero no siempre ese cansancio viene de haber dormido poco o de haber hecho mucho esfuerzo físico. Existe un agotamiento más profundo y silencioso: el cansancio emocional. Ese que aparece cuando la mente y las emociones han estado en tensión durante demasiado tiempo. Reconocerlo es clave para evitar que se convierta en un desgaste crónico.

Mirá tambiénLa soledad en tiempos hiperconectados: del vacío al encuentro con uno mismo

No es lo mismo el cuerpo que la emoción

El cansancio físico se alivia con descanso, sueño o pausa muscular. El cansancio emocional, en cambio, persiste aunque durmamos ocho horas seguidas o aunque no hayamos hecho actividad física intensa. Es el resultado de lidiar con preocupaciones constantes, conflictos no resueltos, presión laboral, falta de reconocimiento o exceso de exigencia personal.

Una pausa consciente ayuda a reducir el agotamiento.Una pausa consciente ayuda a reducir el agotamiento.

Señales de alerta

  • Sentir que todo cuesta más de lo habitual.
  • Irritabilidad, apatía o dificultad para disfrutar lo que antes daba placer.
  • Dificultades para concentrarse o tomar decisiones.
  • Dolencias físicas frecuentes (dolores de cabeza, tensión muscular, insomnio).
  • Sensación de vacío o de estar “apagado” emocionalmente.

Claves para prevenir el desgaste emocional

• Poner límites: aprender a decir “no” a lo que excede nuestras posibilidades.

• Practicar el autocuidado diario: pequeñas rutinas que nutran la mente y el cuerpo (lectura, música, caminatas, pausas de respiración).

• Cultivar vínculos nutritivos: compartir con personas que suman calma y no solo demandas.

• Nombrar lo que sentimos: expresar emociones en lugar de reprimirlas.

• Buscar ayuda profesional cuando el agotamiento se vuelve persistente.

Expresar lo que sentimos evita que el cansancio emocional se vuelva crónico.Expresar lo que sentimos evita que el cansancio emocional se vuelva crónico.

El cansancio emocional no se cura solo con dormir más, sino con atender la raíz de lo que nos desgasta. Reconocerlo a tiempo es un acto de valentía y autocuidado. Porque descansar no es rendirse: es la condición necesaria para seguir adelante con más salud, energía y autenticidad

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Especial Nosotros
Salud Mental

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro