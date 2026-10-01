4° Edición

San Justo prepara una nueva edición del Congreso Nacional de Salud, Educación y Deporte

Se desarrollará el viernes 23 de octubre en el Instituto Superior del Profesorado N° 20 “Senador Néstor Juan Zamaro”. La participación será gratuita y habrá 10 propuestas con especialistas, profesionales e instituciones vinculadas a las tres áreas.