Ya están abiertas las inscripciones para participar del 4° Congreso Nacional de Salud, Educación y Deporte, que se realizará el próximo viernes 23 de octubre en la ciudad de San Justo.
San Justo prepara una nueva edición del Congreso Nacional de Salud, Educación y Deporte
Se desarrollará el viernes 23 de octubre en el Instituto Superior del Profesorado N° 20 “Senador Néstor Juan Zamaro”. La participación será gratuita y habrá 10 propuestas con especialistas, profesionales e instituciones vinculadas a las tres áreas.
La jornada tendrá como lema “El desafío de potenciar: salud, educación y deporte en tiempos de transformación” y propone generar un espacio de encuentro e intercambio entre profesionales, docentes, estudiantes, instituciones y público interesado en las distintas temáticas.
El congreso tendrá como sede el Instituto Superior del Profesorado N° 20 “Senador Néstor Juan Zamaro” y, al igual que en la edición anterior, contará con participación gratuita. La propuesta es organizada por el senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, junto con un equipo de profesionales interdisciplinarios.
Diez propuestas para abordar los desafíos actuales
A lo largo de la jornada se desarrollarán 10 propuestas y participaciones a cargo de profesionales, especialistas e instituciones educativas, con diferentes miradas y experiencias relacionadas con la salud, la educación y el deporte.
El encuentro busca abordar las transformaciones sociales, culturales, tecnológicas y vinculares que atraviesan actualmente a las personas, las comunidades y las instituciones, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias.
Entre los ejes planteados para esta edición aparecen el desarrollo humano y las oportunidades para las juventudes, la educación y el deporte, la inclusión, la salud integral, la prevención, los vínculos y las redes de cuidado.
Salud, educación y deporte como ejes de intercambio
La propuesta también contempla contenidos relacionados con salud mental, convivencia, bullying, familia, escuela y comunidad, además de estrategias de articulación entre instituciones y organizaciones.
Otro de los ejes estará vinculado con el liderazgo, la innovación, el trabajo en red, la participación social y las experiencias que permitan generar respuestas colectivas frente a problemáticas actuales.
La convocatoria está dirigida a profesionales, docentes, dirigentes institucionales y gubernamentales, estudiantes de carreras vinculadas con salud, educación y deporte, y público en general.
Inscripción online y participación gratuita
Las inscripciones comenzaron y pueden realizarse de manera online, a través del formulario habilitado por la organización o mediante el código QR difundido en la convocatoria.
El acceso al congreso será libre y gratuito, aunque requiere inscripción previa. La actividad se desarrollará el viernes 23 de octubre en las instalaciones del Instituto Superior del Profesorado N° 20 de San Justo.
La cuarta edición buscará así reunir en una misma jornada diferentes perspectivas y experiencias sobre tres áreas estrechamente vinculadas con el desarrollo individual y comunitario.