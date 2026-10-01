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Más de 300 personas se alojaron en el Parque Regional durante los Juegos Suramericanos

Durante la competencia internacional, 316 integrantes de 17 instituciones educativas de más de 10 localidades utilizaron los módulos de alojamiento del predio de Villa Gobernador Gálvez. La experiencia permitió poner a prueba una infraestructura equipada para recibir delegaciones y grupos numerosos.

El Parque Regional recibió delegaciones educativas durante los Juegos SuramericanosEl Parque Regional recibió delegaciones educativas durante los Juegos Suramericanos
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Durante el desarrollo de los Juegos Suramericanos 2026, el Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez recibió a 316 personas pertenecientes a 17 instituciones educativas, provenientes de más de 10 localidades.

Las delegaciones utilizaron el espacio de alojamiento incorporado recientemente al predio, que cuenta con infraestructura destinada específicamente a recibir grupos, instituciones educativas y delegaciones deportivas.

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La experiencia permitió ampliar el uso del Parque Regional durante una competencia internacional y puso en funcionamiento una infraestructura pensada para estadías grupales.

Módulos equipados para recibir delegaciones

El sector de alojamiento está compuesto por módulos con camas cuchetas, climatización frío-calor y vestuarios con agua caliente, además de espacios complementarios destinados a la estadía de los visitantes.

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La infraestructura se integra al resto de las instalaciones del Parque Regional, que dispone de sectores deportivos y recreativos, camping, pileta, cocina, parrilleros, baños, Granja Educativa y Reserva Natural.

Durante los Juegos Suramericanos, estos espacios permitieron atender las necesidades de las instituciones educativas que llegaron desde distintos puntos de la región.

Una experiencia valorada por los visitantes

Entre quienes utilizaron las instalaciones estuvo Gerardo Rubino, profesor de la Escuela 25 de Mayo de Rafaela, quien destacó las condiciones del lugar.

“La verdad que fantástico el lugar, los dormis, la cantidad de duchas, eso es muy importante. El comedor grande, el lugar es amplio, la verdad que un hermoso lugar”, señaló.

El docente también valoró las posibilidades que ofrece el predio para actividades educativas y recreativas. “Es un predio hermoso para hacer campamentos, para venir a hacer actividades con la escuela, porque hay un montón de cosas para hacer”, expresó.

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La presencia de 316 personas durante los Juegos Suramericanos constituyó una primera experiencia de uso intensivo de los módulos de alojamiento y mostró las posibilidades del Parque Regional para recibir delegaciones educativas, deportivas y grupos provenientes de distintas localidades.

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