Villa Gobernador Gálvez

Más de 300 personas se alojaron en el Parque Regional durante los Juegos Suramericanos

Durante la competencia internacional, 316 integrantes de 17 instituciones educativas de más de 10 localidades utilizaron los módulos de alojamiento del predio de Villa Gobernador Gálvez. La experiencia permitió poner a prueba una infraestructura equipada para recibir delegaciones y grupos numerosos.