Las obras de infraestructura hídrica que se ejecutan en la zona de Fighiera y Coronel Bogado alcanzaron un 90% de avance y se encuentran en su etapa final.
Fighiera y Coronel Bogado suman infraestructura para mejorar el drenaje de los excedentes hídricos
La intervención alcanza más de 16 kilómetros de los canales Secundario Bogado y Colonia Escribanos e incluye un nuevo canal aliviador de cuatro kilómetros y mejoras en 25 alcantarillas. La inversión supera los $2.500 millones y apunta a mejorar el escurrimiento de los excedentes hídricos en una zona productiva del departamento Rosario.
La intervención comprende más de 16 kilómetros de los canales Secundario Bogado y Colonia Escribanos, ubicados dentro de un sistema de drenaje que permite conducir los aportes provenientes de áreas rurales hacia los distintos puntos de descarga.
Entre los trabajos realizados se encuentra el reacondicionamiento de la sección hidráulica de ambos canales, con tareas destinadas a recuperar su capacidad de conducción y favorecer un escurrimiento más eficiente de los excedentes de agua.
Un canal aliviador hacia el arroyo Pavón
Uno de los principales componentes del proyecto es la construcción de un canal aliviador de aproximadamente cuatro kilómetros, que permitirá conducir parte del agua acumulada hacia el arroyo Pavón.
La obra también contempla la intervención de 25 alcantarillas, incluyendo el reemplazo de estructuras deterioradas, con el objetivo de mejorar el funcionamiento integral del sistema de drenaje.
El canal Colonia Escribanos se encuentra en el distrito de Fighiera y forma parte de la cuenca alta del arroyo Seco. Se desarrolla entre Coronel Bogado y Fighiera, en paralelo a la autopista Rosario-Buenos Aires, y junto con el canal Secundario Bogado contribuye a conducir los aportes rurales hacia el sistema de desagües vinculado con la Ruta Provincial 13s.
Menor riesgo de anegamientos en una zona productiva
Con una inversión superior a los $2.500 millones, la infraestructura apunta a ordenar los escurrimientos y reducir el riesgo de anegamientos que afecta a sectores de Fighiera, Coronel Bogado y Arroyo Seco.
Además de contribuir al drenaje de las áreas urbanas y rurales, los trabajos permitirán mejorar las condiciones de protección de la infraestructura vial y productiva de la zona. El área beneficiada comprende más de 500 hectáreas productivas del departamento Rosario.
En la etapa final de ejecución se realizan tareas de limpieza de las excavaciones y trabajos de alambrado, antes de completar las instancias necesarias para la finalización de la intervención.