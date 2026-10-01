Departamento Rosario

Fighiera y Coronel Bogado suman infraestructura para mejorar el drenaje de los excedentes hídricos

La intervención alcanza más de 16 kilómetros de los canales Secundario Bogado y Colonia Escribanos e incluye un nuevo canal aliviador de cuatro kilómetros y mejoras en 25 alcantarillas. La inversión supera los $2.500 millones y apunta a mejorar el escurrimiento de los excedentes hídricos en una zona productiva del departamento Rosario.