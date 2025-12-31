Edición 2026

Arrufó fue sede del sorteo de la Copa Departamento San Cristóbal de Fútbol

Con la presencia de autoridades provinciales, dirigentes y representantes de clubes, se llevó a cabo el sorteo del fixture de la Copa Departamento San Cristóbal, un torneo que sigue consolidándose a nivel regional y que otorga plazas para competencias provinciales y nacionales.