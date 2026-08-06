La ciudad de Vera fue escenario de una jornada de concientización organizada por el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (CUDAIO), con el acompañamiento del Hospital Regional Vera, la Municipalidad local y distintas instituciones de la comunidad.
CUDAIO realizó en Vera una jornada para promover la donación de órganos, sangre y médula ósea
El Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (CUDAIO) desarrolló en Vera una jornada de información y concientización sobre la donación de órganos, tejidos, sangre y médula ósea. La iniciativa incluyó actividades en el Hospital Regional, encuentros con estudiantes secundarios y un espacio abierto a la comunidad en el Club Gimnasia, donde además se realizaron inscripciones al Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea.
La propuesta tuvo como objetivo brindar información sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos, sangre y médula ósea, además de promover el compromiso ciudadano con una práctica que permite mejorar y salvar vidas.
Durante la jornada se desarrollaron charlas abiertas, espacios de asesoramiento, actividades recreativas y un stand informativo destinado a responder consultas de los vecinos. Asimismo, quienes lo desearon pudieron inscribirse en el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea mediante un sencillo hisopado bucal.
Un trabajo conjunto con la comunidad educativa y el sistema de salud
Las actividades incluyeron encuentros con profesionales del Hospital Regional Vera y con estudiantes de nivel secundario, con el propósito de acercar información a los jóvenes y fomentar una cultura de la donación desde edades tempranas.
La directora del CUDAIO, Dra. Cecilia Andrada, destacó la importancia de estos espacios de intercambio y señaló que la participación de las nuevas generaciones resulta clave para consolidar una mayor conciencia sobre la donación de órganos y tejidos.
Además, explicó que el registro de potenciales donantes de médula ósea puede realizarse mediante un simple hisopado bucal, un procedimiento rápido y no invasivo que permite ampliar las posibilidades de encontrar compatibilidad para pacientes que requieren un trasplante.
Junto a Andrada participó el jefe de la Unidad de Procuración del CUDAIO, Dr. Carlos Zucchella, quien encabezó un intercambio con estudiantes verenses sobre la importancia de la donación y el funcionamiento del sistema de procuración en la provincia.
Fortalecer la red de procuración y acompañar a los pacientes
Durante la actividad, las autoridades del CUDAIO resaltaron el rol que cumple el Hospital Regional Vera dentro de la red provincial de procuración de órganos y tejidos, remarcando la importancia del trabajo coordinado entre los equipos de salud para fortalecer el sistema de trasplantes.
Desde el organismo explicaron que la ampliación del registro de donantes y el fortalecimiento de la red permiten incrementar las posibilidades de que más pacientes accedan a un trasplante en menores tiempos de espera.
También recordaron que en la región de Vera viven alrededor de 50 personas trasplantadas, a quienes el CUDAIO brinda acompañamiento y asesoramiento permanente, al igual que a quienes se encuentran en lista de espera.
Por su parte, desde el Hospital Regional Vera agradecieron la participación del CUDAIO, del Gobierno de Santa Fe, de la Municipalidad y de las instituciones y vecinos que se sumaron a la jornada, destacando el valor de estas acciones para promover una comunidad cada vez más informada y comprometida con la donación de órganos y tejidos.