En el norte provincial

CUDAIO realizó en Vera una jornada para promover la donación de órganos, sangre y médula ósea

El Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (CUDAIO) desarrolló en Vera una jornada de información y concientización sobre la donación de órganos, tejidos, sangre y médula ósea. La iniciativa incluyó actividades en el Hospital Regional, encuentros con estudiantes secundarios y un espacio abierto a la comunidad en el Club Gimnasia, donde además se realizaron inscripciones al Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea.