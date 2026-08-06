En el sur provincial

Abrieron las ofertas para reactivar la Terminal I del Puerto de Villa Constitución tras siete décadas

El Ente Administrador del Puerto Villa Constitución abrió las ofertas de la Licitación Pública N.º 1/2026 para concesionar el uso, la explotación y la puesta en valor de la Terminal I. Dos empresas presentaron propuestas de inversión para recuperar una infraestructura que permanecía sin actividad desde hace décadas y que será destinada a la operación de arena y áridos.