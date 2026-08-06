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Abrieron las ofertas para reactivar la Terminal I del Puerto de Villa Constitución tras siete décadas

El Ente Administrador del Puerto Villa Constitución abrió las ofertas de la Licitación Pública N.º 1/2026 para concesionar el uso, la explotación y la puesta en valor de la Terminal I. Dos empresas presentaron propuestas de inversión para recuperar una infraestructura que permanecía sin actividad desde hace décadas y que será destinada a la operación de arena y áridos.

La Terminal I del Puerto de Villa Constitución entra en una nueva etapa con la apertura de ofertasLa Terminal I del Puerto de Villa Constitución entra en una nueva etapa con la apertura de ofertas
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El Ente Administrador Puerto Villa Constitución (EAPVC), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, realizó la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N.º 1/2026, destinada a concesionar el uso, la explotación y la puesta en valor de la Terminal I del puerto.

La licitación comprende un predio de 33.015,91 metros cuadrados que será destinado a la operatoria de arena y áridos, con un plazo de ejecución de obras previsto en seis meses.

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Durante el acto se presentaron dos propuestas de inversión. La primera correspondió a Ingeniería Multipiping S.A.S., con una oferta estimada en 3.972.000 dólares, mientras que la segunda fue presentada por la Unión Transitoria de Empresas integrada por Southern Silica SRL y ESESA S.A., que propuso una inversión de 4.561.000 dólares.

Un proyecto para reactivar la infraestructura portuaria

La Terminal I forma parte de la infraestructura histórica del Puerto de Villa Constitución y su recuperación permitirá reincorporar un espacio que permanecía sin actividad al circuito logístico y productivo.

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El pliego establece que la empresa adjudicataria deberá ejecutar las inversiones comprometidas, conservar la infraestructura existente e incorporar equipamiento para desarrollar la operatoria vinculada al acopio, procesamiento, clasificación, carga, descarga y despacho de arena y áridos.

Asimismo, el concesionario tendrá a su cargo las tareas de dragado y mantenimiento del espejo de agua y del pie de muelle, con el objetivo de garantizar las condiciones operativas necesarias para el funcionamiento de la terminal.

Impulso a la actividad logística y productiva

La recuperación de la Terminal I busca potenciar la capacidad operativa del Puerto de Villa Constitución y generar nuevas oportunidades para el movimiento de cargas vinculadas, principalmente, a la actividad arenera.

La iniciativa apunta a atraer inversiones privadas, recuperar un activo estratégico para el sistema portuario santafesino y ampliar las posibilidades logísticas para distintos sectores productivos.

Del acto de apertura participaron autoridades del Ente Administrador del Puerto Villa Constitución, representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo, funcionarios provinciales y municipales, además de representantes de las empresas oferentes.

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