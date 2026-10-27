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Entregaron más de $60 millones para obras en cinco escuelas del departamento 9 de Julio

Los aportes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) se destinarán a reparaciones de techos, instalaciones eléctricas, desagües y sanitarios en establecimientos educativos de Tostado y Pozo Borrado.

Los fondos corresponden al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), destinado a atender necesidades de infraestructura de los establecimientos escolares.Los fondos corresponden al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), destinado a atender necesidades de infraestructura de los establecimientos escolares.
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Cinco instituciones educativas del departamento 9 de Julio recibieron aportes por un total de $60.367.890 para realizar obras de reparación y mejoras edilicias. Los fondos corresponden al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), destinado a atender necesidades de infraestructura de los establecimientos escolares.

La entrega contó con la participación del senador provincial Raúl Gramajo, el intendente de Tostado, Andrés Cagliero; la delegada de la Región I de Educación, Gisela Dagatti, y concejales del bloque Unidos.

Los recursos permitirán ejecutar trabajos en escuelas de Tostado y Pozo Borrado, con intervenciones orientadas a resolver problemas de filtraciones, mejorar instalaciones eléctricas y acondicionar distintos sectores de los edificios.

Cómo se distribuyen los aportes

La Escuela N.º 1027 de Pozo Borrado recibió $18.079.900 para la construcción de un sobretecho y la reparación de filtraciones.

En Tostado, el Instituto Superior N.º 9 contará con $10.616.600 para reparar techos y desagües, además de realizar mejoras en el sector de enfermería.

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Por su parte, la Escuela N.º 417 recibirá $1.600.000 para reparar el techo de la despensa del comedor escolar.

Mejoras eléctricas y sanitarias

La Escuela N.º 684 fue beneficiada con $15.034.000, que se destinarán a la adecuación y reparación de sus instalaciones eléctricas.

En tanto, la Escuela Especial N.º 2036 recibirá $15.037.390 para construir un sobretecho, reparar canaletas y acondicionar el piso del sector sanitario.

Obras para mejorar los edificios escolares

En conjunto, los aportes suman $60.367.890 y permitirán avanzar con trabajos de infraestructura en los cinco establecimientos del departamento 9 de Julio.

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Las intervenciones apuntan a resolver problemas edilicios específicos y mejorar las condiciones de funcionamiento de las instituciones, con impacto en los espacios destinados a la enseñanza y las actividades cotidianas de estudiantes y docentes.

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Norte 24
9 de Julio
Joaquín Gramajo

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