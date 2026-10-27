Actividad legislativa

Entregaron más de $60 millones para obras en cinco escuelas del departamento 9 de Julio

Los aportes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) se destinarán a reparaciones de techos, instalaciones eléctricas, desagües y sanitarios en establecimientos educativos de Tostado y Pozo Borrado.