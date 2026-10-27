Creciente en el norte santafesino

La crecida del Paraná afecta a localidades del departamento General Obligado

El río Paraná alcanzó los 5,38 metros en el puerto de Reconquista y superó los niveles de alerta y evacuación. En Tacuarendí y Las Toscas se registran 26 personas evacuadas, mientras que habitantes de otras 13 viviendas se retiraron por sus propios medios ante la crecida del arroyo Las Toscas. También comenzó el traslado de hacienda desde zonas bajas hacia sectores más elevados.