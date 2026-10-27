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La crecida del Paraná afecta a localidades del departamento General Obligado

El río Paraná alcanzó los 5,38 metros en el puerto de Reconquista y superó los niveles de alerta y evacuación. En Tacuarendí y Las Toscas se registran 26 personas evacuadas, mientras que habitantes de otras 13 viviendas se retiraron por sus propios medios ante la crecida del arroyo Las Toscas. También comenzó el traslado de hacienda desde zonas bajas hacia sectores más elevados.

Crecida del Paraná: hay evacuados y autoevacuados en el departamento General Obligado. Fotos: Gentileza Darío Enzo YacuzziCrecida del Paraná: hay evacuados y autoevacuados en el departamento General Obligado. Fotos: Gentileza Darío Enzo Yacuzzi
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La creciente del río Paraná mantiene en alerta a las localidades del departamento General Obligado, en el norte de la provincia de Santa Fe. Según el parte de situación hídrica difundido el lunes 26 de octubre a las 18, el nivel del río en el puerto de Reconquista llegó a los 5,38 metros y continúa en ascenso.

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El registro supera tanto el nivel de alerta, establecido en 5,10 metros, como el de evacuación, fijado en 5,30 metros. La próxima actualización de las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA) está prevista para este martes 27 de octubre.

En este contexto, las autoridades locales y los organismos de asistencia mantienen el seguimiento de la situación en las localidades afectadas, con especial atención a las zonas ribereñas y los sectores próximos a cursos de agua.

Evacuaciones en Tacuarendí y Las Toscas

De acuerdo con el informe oficial, al momento de la actualización se contabilizaban 10 personas evacuadas en Tacuarendí y otras 16 en Las Toscas, estas últimas de manera preventiva debido a la crecida del arroyo homónimo.

Todas las personas evacuadas reciben asistencia de los organismos correspondientes. Además, los habitantes de 13 viviendas ubicadas en las inmediaciones del arroyo Las Toscas se autoevacuaron por sus propios medios.

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Ante la posibilidad de nuevos traslados preventivos, se recomienda a la población seguir las indicaciones de Protección Civil, las fuerzas de seguridad y las autoridades locales.

También se aconseja preparar documentación personal, medicamentos, agua, alimentos, ropa y elementos de higiene, entre otros artículos indispensables. En los hogares donde viven niños, adultos mayores o personas que requieren asistencia especial, es importante prever sus necesidades y comunicar cualquier requerimiento a los organismos de emergencia.

Si se dispone una evacuación, se debe evitar regresar a la vivienda hasta que las autoridades confirmen que existen condiciones seguras. Asimismo, se recomienda no atravesar calles, caminos o sectores inundados, ni circular por zonas con corrientes de agua.

Traslado de hacienda y precaución en las rutas

La creciente también genera movimientos en el sector productivo. Según el parte, ya comenzó el traslado de hacienda desde las zonas bajas de las islas hacia terrenos más elevados y sectores de tierra firme.

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Estas tareas pueden incrementar la presencia de animales y personas sobre las rutas y los caminos de la región. Por ese motivo, se solicita circular con precaución, especialmente en la Ruta Provincial 1 y en los accesos a las localidades afectadas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran reducir la velocidad, mantener una distancia prudente, evitar sobrepasos riesgosos y respetar las indicaciones del personal que participa en las tareas de arreo y traslado de animales.

Servicios de emergencia y recomendaciones sanitarias

El informe señala que los servicios de emergencia 911, correspondiente a la Policía, y 107, de atención médica, funcionan con normalidad en el departamento General Obligado.

También se informó que los hospitales, Samcos y centros de salud del sistema público provincial continúan prestando servicios sin novedades relevantes al momento de la emisión del parte.

Fotos: Gentileza Darío Enzo YacuzziCrecida del Paraná: hay evacuados y autoevacuados en el departamento General Obligado. Fotos: Gentileza Darío Enzo Yacuzzi

Mientras se mantiene el seguimiento de la evolución del río, se recomienda a quienes viven o trabajan en zonas ribereñas mantenerse informados a través de los canales oficiales, prestar atención a los pronósticos de lluvia y a las alertas del Servicio Meteorológico Nacional, y seguir las instrucciones de las autoridades.

En caso de que sean necesarias nuevas evacuaciones o traslados preventivos, las zonas alcanzadas y los lugares de asistencia serán comunicados oficialmente.

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