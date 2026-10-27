Organizado por el senador Borla

San Justo: más de 470 personas participaron del cuarto Congreso interdisciplinario

La jornada se realizó en el Instituto Superior del Profesorado N.º 20 “Senador Néstor J. Zamaro” y reunió a estudiantes, docentes, profesionales y representantes de instituciones de toda la región. Además, se entregaron seis cardiodesfibriladores a entidades locales en el marco del proyecto Ciudad Cardioprotegida.