Más de 470 personas participaron de la cuarta edición del Congreso interdisciplinario realizado el pasado viernes en las instalaciones del Instituto Superior del Profesorado N.º 20 “Senador Néstor J. Zamaro”, en la ciudad de San Justo.
San Justo: más de 470 personas participaron del cuarto Congreso interdisciplinario
La jornada se realizó en el Instituto Superior del Profesorado N.º 20 “Senador Néstor J. Zamaro” y reunió a estudiantes, docentes, profesionales y representantes de instituciones de toda la región. Además, se entregaron seis cardiodesfibriladores a entidades locales en el marco del proyecto Ciudad Cardioprotegida.
El encuentro, organizado por el senador provincial Rodrigo Borla y su equipo interdisciplinario, convocó a estudiantes, docentes, profesores, profesionales y representantes de instituciones y organismos públicos y privados de distintas localidades de la región.
Durante la jornada, una decena de profesionales compartió sus conocimientos y experiencias en un espacio orientado a la formación, el intercambio de ideas y el fortalecimiento del trabajo conjunto entre los distintos sectores de la comunidad.
En diálogo con los medios de comunicación, Borla destacó el propósito de la iniciativa y la importancia de generar ámbitos de encuentro entre quienes trabajan en diferentes áreas.
“Siempre se pensó en este Congreso como un espacio para aprender, pero también para encontrarnos. Porque muchas de las respuestas que necesitamos aparecen cuando docentes, profesionales de la salud, clubes, instituciones, estudiantes, dirigentes y personas que trabajan todos los días en nuestras comunidades pueden escucharse y trabajar juntas”, expresó.
Asimismo, el legislador valoró la continuidad de la propuesta y su convocatoria, que se mantiene y crece a lo largo de sus cuatro ediciones.
“Cuatro años después, que este Congreso siga creciendo y convocando a tanta gente nos confirma que vale la pena generar estos espacios. Formarnos, compartir experiencias y fortalecer nuestras instituciones también es una manera de cuidar a nuestra comunidad”, señaló.
Seis cardiodesfibriladores para instituciones de San Justo
Uno de los ejes de esta edición fue la presentación del proyecto Ciudad Cardioprotegida, en cuyo marco se concretó la entrega de seis cardiodesfibriladores a instituciones de la ciudad.
Los dispositivos fueron destinados a la Municipalidad de San Justo, el Concejo Municipal y los clubes Sanjustino, Colón, Tiro Federal y Barrio Reyes.
Los cardiodesfibriladores son equipos médicos que permiten analizar el ritmo cardíaco y, cuando está indicado, administrar una descarga eléctrica para tratar determinadas arritmias potencialmente mortales, como la fibrilación ventricular.
La incorporación de estos dispositivos busca ampliar la disponibilidad de recursos para responder ante emergencias cardíacas en espacios públicos e instituciones deportivas, donde contar con equipamiento adecuado y personal capacitado puede resultar determinante.
De esta manera, el cuarto Congreso combinó las instancias de formación e intercambio profesional con una iniciativa vinculada a la prevención y la atención de emergencias, mediante el fortalecimiento de las herramientas disponibles para el cuidado de la salud en la comunidad.