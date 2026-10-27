Con un 70 % de avance

Santa Margarita ejecuta obras de cordón cuneta para mejorar el drenaje urbano

La obra comprende unas 60 cuadras de la localidad del departamento 9 de Julio y busca mejorar el escurrimiento del agua de lluvia, ordenar las calles y facilitar el acceso a escuelas, centros de salud y otras instituciones. La Provincia destinó $90 millones para financiar los trabajos.