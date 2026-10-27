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Con un 70 % de avance

Santa Margarita ejecuta obras de cordón cuneta para mejorar el drenaje urbano

La obra comprende unas 60 cuadras de la localidad del departamento 9 de Julio y busca mejorar el escurrimiento del agua de lluvia, ordenar las calles y facilitar el acceso a escuelas, centros de salud y otras instituciones. La Provincia destinó $90 millones para financiar los trabajos.

Construyen cerca de 1.000 metros cuadrados de cordón cuneta en Santa MargaritaConstruyen cerca de 1.000 metros cuadrados de cordón cuneta en Santa Margarita
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La construcción de cordón cuneta en Santa Margarita, departamento 9 de Julio, registra un avance del 70 % y comprende unas 60 cuadras del ejido urbano. Los trabajos apuntan a mejorar la infraestructura vial, optimizar el escurrimiento del agua de lluvia y facilitar la circulación de los vecinos.

La intervención cuenta con un financiamiento provincial de $90 millones, transferidos a la comuna mediante un Aporte No Reintegrable (ANR), destinado a la compra de insumos, materiales de hormigón y mano de obra.

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Según informó el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, las tareas continúan en distintos sectores de la localidad, con frentes de trabajo activos sobre las calles Güemes y Sargento Cabral.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, indicó que el proyecto se encuentra en una etapa avanzada y destacó su importancia para mejorar las condiciones de circulación en la localidad.

Mejoras en el escurrimiento del agua y la circulación

La construcción de cordón cuneta permitirá delimitar las calzadas y mejorar el drenaje superficial, una intervención que busca reducir los inconvenientes ocasionados por la acumulación de agua durante los días de lluvia.

Además, la obra contribuirá a disminuir el deterioro de las calles de tierra y ripio, favoreciendo su mantenimiento y las condiciones de transitabilidad.

La intervención también apunta a mejorar los accesos a establecimientos educativos, el centro de salud, la comuna, la comisaría y el polideportivo, entre otras instituciones utilizadas cotidianamente por los habitantes de Santa Margarita.

Una obra que abarca unas 60 cuadras

Los trabajos se distribuyen en diferentes sectores del trazado urbano y forman parte de las mejoras de infraestructura que se ejecutan en la localidad.

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La presidenta comunal, Raquel Hudec, destacó la importancia de la intervención para resolver dificultades que se presentan durante las precipitaciones, especialmente en los desplazamientos hacia las escuelas y el centro de salud.

En ese sentido, la ejecución del cordón cuneta busca mejorar el ordenamiento del espacio público y las condiciones de circulación en distintos barrios.

Financiamiento provincial de $90 millones

Para concretar el proyecto, la Provincia dispuso una transferencia de $90 millones a la Comuna de Santa Margarita mediante un Aporte No Reintegrable. Los fondos contemplan la adquisición de materiales, insumos de hormigón y el pago de la mano de obra necesaria para llevar adelante las tareas.

El financiamiento se organizó en dos desembolsos consecutivos, destinados a cubrir los costos de ejecución.

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Con un avance del 70 %, la obra se encamina hacia su finalización y permitirá incorporar mejoras en la infraestructura urbana de Santa Margarita, con impacto en la circulación, el drenaje pluvial y el acceso a los servicios e instituciones de la comunidad.

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