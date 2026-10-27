La construcción de cordón cuneta en Santa Margarita, departamento 9 de Julio, registra un avance del 70 % y comprende unas 60 cuadras del ejido urbano. Los trabajos apuntan a mejorar la infraestructura vial, optimizar el escurrimiento del agua de lluvia y facilitar la circulación de los vecinos.
Santa Margarita ejecuta obras de cordón cuneta para mejorar el drenaje urbano
La obra comprende unas 60 cuadras de la localidad del departamento 9 de Julio y busca mejorar el escurrimiento del agua de lluvia, ordenar las calles y facilitar el acceso a escuelas, centros de salud y otras instituciones. La Provincia destinó $90 millones para financiar los trabajos.
La intervención cuenta con un financiamiento provincial de $90 millones, transferidos a la comuna mediante un Aporte No Reintegrable (ANR), destinado a la compra de insumos, materiales de hormigón y mano de obra.
Según informó el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, las tareas continúan en distintos sectores de la localidad, con frentes de trabajo activos sobre las calles Güemes y Sargento Cabral.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, indicó que el proyecto se encuentra en una etapa avanzada y destacó su importancia para mejorar las condiciones de circulación en la localidad.
Mejoras en el escurrimiento del agua y la circulación
La construcción de cordón cuneta permitirá delimitar las calzadas y mejorar el drenaje superficial, una intervención que busca reducir los inconvenientes ocasionados por la acumulación de agua durante los días de lluvia.
Además, la obra contribuirá a disminuir el deterioro de las calles de tierra y ripio, favoreciendo su mantenimiento y las condiciones de transitabilidad.
La intervención también apunta a mejorar los accesos a establecimientos educativos, el centro de salud, la comuna, la comisaría y el polideportivo, entre otras instituciones utilizadas cotidianamente por los habitantes de Santa Margarita.
Una obra que abarca unas 60 cuadras
Los trabajos se distribuyen en diferentes sectores del trazado urbano y forman parte de las mejoras de infraestructura que se ejecutan en la localidad.
La presidenta comunal, Raquel Hudec, destacó la importancia de la intervención para resolver dificultades que se presentan durante las precipitaciones, especialmente en los desplazamientos hacia las escuelas y el centro de salud.
En ese sentido, la ejecución del cordón cuneta busca mejorar el ordenamiento del espacio público y las condiciones de circulación en distintos barrios.
Financiamiento provincial de $90 millones
Para concretar el proyecto, la Provincia dispuso una transferencia de $90 millones a la Comuna de Santa Margarita mediante un Aporte No Reintegrable. Los fondos contemplan la adquisición de materiales, insumos de hormigón y el pago de la mano de obra necesaria para llevar adelante las tareas.
El financiamiento se organizó en dos desembolsos consecutivos, destinados a cubrir los costos de ejecución.
Con un avance del 70 %, la obra se encamina hacia su finalización y permitirá incorporar mejoras en la infraestructura urbana de Santa Margarita, con impacto en la circulación, el drenaje pluvial y el acceso a los servicios e instituciones de la comunidad.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.